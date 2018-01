Girls basketball: Trumbull defeats McMahon to qualify for states

The Trumbull High girls basketball team qualified for the Class LL state tournament with a 73-37 victory over visiting Brien McMahon on Tuesday.

Cassi Barbato scored 17 points, as coach Steve Tobitsch’s Eagles improved to 8-0 overall and 5-0 in the FCIAC.

Tatiana Arias scored 11 points to lead the Senators.

Trumbull

Jessica Lipinski 1 1-2 4; Meghan Lesko 1 0-0 3; Bella McCain 2 0-0 4; Maeve Hampford 1 0-0 2; Kelly O’Leary 0 1-2 1; Krystina Schueler 3 0-0 7; Jenna DeSabella 0 0-0 0; Aisling Maguire 3 1-2 7; Julie Keckler 4 0-0 10; Cassi Barbato 4 6-6 17; Gianna Ghitsa 1 0-0 3; Allie Palmieri 3 2-2 8; Brady Lynch 3 1-2 7

Team Totals: 26 12-16 73

Brien McMahon

Michelle Perea 0 0-0 0; Tiffany Scott 0 0-0 0; Shaniya Mesillien 1 0-2 2; Beverly Rosielairr 1 0-0 2; Joselyn Lister 1 0-0 3; Jessica Holmes 0 0-0 0; Tatiana Arias 5 0-0 11; Shaniya Francis 0 1-4 1; Kassandra Scott 2 0-0 5; Angelica Delossatoo 1 0-0 2; Aija Andrews 5 1-2 11

Team Totals: 16 2-8 37

Scoring by Quarters:

Trumbull: 21 20 13 19 – 73

McMahon: 6 9 19 3 – 37

3-Pointers Made: Trumbull: Jessica Lipinski-1; Meghan Lesko – 1; Krystina Schueler-1; Julie Keckler-2; Cassi Barbato-3; Gianna Ghitsa-1; McMahon: Joselyn Lister-1; Tatiana Arias-1; Kassandra Scott-1