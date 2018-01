Wrestling: Trumbull wins three matches at Duals

The Trumbull High wrestling team won 3-of-4 matches at the South Windsor Duals on Saturday.

Coach Charlie Anderson’s Eagles are 17-1 on the season, after posting wins over Manchester, Granby and South Windsor.

Bishop Hendricken (R.I.) handed Trumbull its first loss of the campaign.

Trumbull- 46 Manchester-23

113 Brandon Neri-Jacobs (T) FFT

120 Elliot Hall- McDonald (M) Pin Aidan Burns 1:09

126 Jon Kosak (T) FFT

132 David Castaldo (T) FFT

138 Matt Ryan (T) FFT

145 Traivon Nieves Major Dec. William Holmes 11-3

152 Jason Gonzalez (M) Dec. Jace Starrett 7-3

160 Webster Williams (T) Pin Alijan Curry :39

170 Justin Bazemore-Travers (M) Dec. Gabe LaGuardia 12-10

182 Joe Palmieri (T) Major Dec. Joshua Atkins 11-2

195 Brett Nutter (T) Pin Caleb Zimmerman 3:50

220 Nathan Keegan (M) Dec. Matthew Ryan 2-1

285 Billy Affini (M) Dec. LJ Suarez 9-4

106 Jack Ryan (T) Pin Jonathan Jeans :39

Trumbull- 60 Granby-24

120 Aidan Burns (T) Pin Elizabeth Baker :13

126 Hunter Fleming (G) Pin Jon Kosak :52

132 David Castaldo (T) Pin Isabella Williams :41

138 Matt Ryan (T) Dec. Logan Fleming 7-2

145 Will Holmes (T) Pin Terance Cotsonas 5:08

152 Jace Starrett (T) Pin Matthew Jacobs 1:21

160 Cooper Fleming (G) Pin Webster Williams 1:48

170 Tyler Perez (G) Pin Gabe Laguardia :57

182 Joe Palmieri (T) FFT

195 Ben Cibby (G) Dec. Brett Nutter 3-1

220 Kyle Courtney (G) Pin Matthew Ryan 1:12

285 LJ Suarez (T) Pin Devin Floag 2:48

106 Jack Ryan (T) Pin Landon Holcamb :26

113 Brandon Neri-Jacobs (T) Pin Lars Turnberg :33

Bishop Hendricken- 40 Trumbull – 32

126 Nicholas Fine (BH) Dec. Jon Kosak 3-0

132 David Castaldo (T) Pin Tyler Keaney 3:39

138 Matt Ryan (T) Tech Fall. Jack Kuprevich 17-0

145 Nathan Reid (BH) Dec. William Holmes 3-1

152 Devin Rivet (BH) Tech Fall. Jace Starrett 17-2

160 James Eubanks (BH) Pin Webster Williams 5:10

170 Paul –Hugo Arcand (BH) Tech Fall. Gabe LaGuardia 15-0

182 Joe Palmieri (T) Pin Dillion Swanson 4:50

195- Robert Dejesus (T) FFT

220 – Zachary Knight (BH) – FFT

285 Aidan Eorcoran (BH) Pin LJ Suarez 4:20

106 –JR Vano (T) FFT

113 Jack Ryan (T) Dec. Jacob Iacobucci 6-4 (OT)

120 Nathan Williams (BH) Pin Brandon Neri-Jacobs 1:58

Trumbull – 59 South Windsor – 18

132 David Castaldo (T) Dec. Dan Sullivan 5-2

138 Matt Ryan (T) Tech Fall. William Kasek 17-0

145 William Holmes (T) Pin Kiernan Caffrey 3:41

152 Hunter Nodden (SW) Pin Jace Starrett 1:49

160 Webster Williams (T) Pin Jacob Leonard 1:42

170 Cooper Nodden (SW) Pin Gabe La Guardia 1:12

182- Joe Pamieri (T) FFT

195- Brett Nutter (T) FFT

220- Matthew Ryan (T) FFT

285-LJ Suarez (T) FFT

106- Jack Ryan (T) FFT

113- Brandon Neri-Jacobs (T) FFT

120 Cade Dabrowski (SW) Pin Aidan Burns 1:56

126 Jonathan Kosak (T) Dec. Mitchell Pardi 6-0