Girls basketball: Trumbull defeats Darien to remain unbeaten

Trumbull High worked hard for four quarters to defeat host Darien High, 49-41, in FCIAC girls basketball on Wednesday.

Coach Steve Tobitsch’s Eagles improved to 6-0 overall and 3-0 in the FCIAC.

Christine Fiore scored 13 points for Darien, now 2-4.

Krystina Schueler and Allie Palmieri each scored 11 points.

Trumbull

Meghan Lesko 0 0-0 0; Bella McCain 0 0-0 0; Kelly O’Leary 0 2-2 2; Krystina Schueler 5 0-1 11; Aisling Maguire 4 1-1 9; Julie Keckler 1 2-2 5; Cassi Barbato 4 0-0 8; Gianna Ghitsa 0 0-0 0; Allie Palmieri 3 4-5 11; Brady Lynch 1 1-2 3

Team Totals: 22 10-13 49

Darien

Kelly Richter 2 0-0 4; Gwen Dolce 2 0-0 4; Lindsey Dimamekas 3 4-6 10; Caroline Krueger 0 0-0 0; Katie Ramsey 2 2-4 6; Christine Fiore 3 7-10 13; Rachel Stobbie 2 0-0 4; Hailey King 0 0-0 0; Hassana Arbubakrr 0 0-0 0

Team Totals: 14 13-20 41

Scoring by Quarters:

Trumbull: 14 6 16 13 – 49

Darien: 8 6 14 12 – 41

3-Pointers Made:

Trumbull: Krystina Schueler-1; Julie Keckler-1; Allie Palmieri-1