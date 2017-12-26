Honor students named at Madison Middle School

Principal Peter Sullivan announces the first marking period honors list at Madison Middle School.
Honors with Distinction
Grade 6 — Sofia, Bacolas, Logan Blazer, Sarah Bogen, Aidan Brunt, Michael Buckley, Owen Bull, Kelly Carew, Elizabeth Clark, Brayden Consolati, Stefan Cordas, Brecken Cullinan, Thomas Doyle, Andre Luis Espiritu, Sofia Fabrizio, Cadence Firgeleski, Victoria Fisher, Braden Fruin, Anna Geraghty, Noah Green, Jared Haynes, Jaiden Jacob, Parth Jain, Emily Kaflinski, Nicole Kargin, Kyle Kegan, Tracy Kha, Yashas Kulkarni, Jason Lambert, Owen LeClerc, Abigail Lee, Jack Magrath, Toni Manna-Scaturchio, Kathryn Marchand, Mason Mascola, Meagan McDonough, Jackson Mendes, Gabriel Mildner, Samuel Miller, Madeline Moffat, Rose Mottolese, John Nolan, Emma Nolan, Sean Nteziryayo, Cy Pavlov, Lucien Piazza, Isabella Pizzicarola, Susmita Ponnaganti, Monica Potkay, Lauren Ryan, Shriya Sakalkale, Ariana Sebourne, Rebecca Sexton, Amanda Sjoblom, Nikolas Smagacz, Sadie Smith, Lander Sotil, Michael Ventresca, Lillian Von Kohorn, Devon Watson, Shannon Wilk, Aidan Williams, Walter Withrow.
Grade 7 — Justin Adorante, Kaitlyn Allen, Nandhan Anandha Kumar, Lily Ayres, Pradnya Balamurugan, Kayla Barbagallo, Ryan Berkowitz, John Bhagirathy, Carson Brunone, Chase Carkner, Maggie Carley, Matthew Cherfane, Dylan Chirgwin, Michael Citarella, Molly Cousins, Colin Csizmadia, Sophia Falco, Lucas Fernandes, Megan Garrity, Scott Gell, Lia Goldstein, Madison Goncalves, Sophia Hatzis, Abigail Ho, Jack Kivits, Sara Kocinsky, Reshma Kode, Alyssa Lalli, Jessica Link, Freud-Williams Maignan, Jackson Marsh, Divjot Muchhal, Sriya Mukund, Lakshmi Nair, Connor Nevins, Katerina Nguyen, Gabriella Pavlov, Olivia Ray, Matthew Rosa, Sachitha Rupasinghe, Ashley Russell, Nicole Sanfilippo, Robert Selinger, Arda Sencicek, Magdalena Seres, Alex Sparks-Bakota, Ethan Sparks-Bakota, Christina Tamorria, Joseph Tamorria, Grace Trotta, Matthew Wich.
Grade 8 — Omar Ahmed, Alyssa Andrews, Brandon Aulac, Satvik Bagawadi-Ellur, Madelyn Barrett, Kurtis Bleakley, Lindsay Bull, Kailey Caballero, Jayson Caballero, Abigail Clark, Allison Clausi, Brayden Crumb, Tiernan Curley, Brian DelaRosa, Amanda DiPinto, LillyBelle Doyle, Khushi Dubey, Jenna Duffy, Magnolia Hammel, Farrah Hass, Nektaria Karagiannis, Sanjana Khatri, Saihari Kota, Edrina Laude, Evelyn Marchand, Aaron Mathew, Luca Minopoli, Jake Moffat, Eric Nteziryayo, Steven Pelle, Yash Permalla, Erin Racicot, Rislyn Ferona Raja, Alexandros Raptopoulos, Juliana Sassano, Eman Seyal, Shreya Shiju, Julietta Siciak, Carlie Siwanowicz, Sarah Stolze, Michael Thanasoulis, Anushree Unni, Katherine Vasquez, Eleanor Wu, Catherine Xie.
High Honors
Grade 6 — Chloe Abellard, Patrick Allen, Carys Anku, Nicholas Antos, Mathias Ayala, Nathan Russel Beldoro, Carriella Borchetta, Conlan Bremer, Justin Britell, Brianna Buda, Avery Cahill, Devin Campbell, Jared Canepari, David Carillo, Sophia Carletto, Jack Carlos, Lucy Carlson, Ethan Carraturo, Charmaine Chinodakufa, Zaid Choudhry, Sofia Coelho, Andrew Colucci, Ava Consla, Annamarie Cretella, Gavin Dery, Vincent Desautels, Jack DiGiovanni, Shane Dobosz, Samantha Dobson, Olivia Dopilka, Matthew DosSantos, Douglas Dunkle, Ryan Fabrizio, Nicholas Ferreira, Jake Fitzsimons, Nathan Flores, Brandon Fowler, Luciana Galeano, Cole Galla, Michael Gao, Jiya Garg, Gavin Grashow, Margaret Grout, Elsa Haakonsen, Jonathan Hall, Brooke Hebeler, Jake Hull, Brianna Jackson, Tyler Jordan, David Kimberly, Leela Kocinsky, Zander Kokosa, Sean Korchinski, Samuel Kubie, Tyler Kunkel, Nicholas Kurtz, Denis Latifi, Andrew MacConnie, Wesley Maltas, Anoushka Manica, Ryan Marko, Dino Meloni, Samantha Mitchell, Dylan Moreira, Robert Murphy, Matthew Murphy, Max Neal, Anna Nucci, Brenda Oliveira, Aisuluu Otorova, Thomas Ou, Ella Peterson, Sienna Pile, Savannah Pile, Gayathri Pillai, Jonathan Pires, Claudio Pizzicarola, Kirsten Pond, Kristen Racicot, Aarav Raina, Ishita Rajput, Roshan Rakaventhra, Michael Romano, Aaron Roth, Joshua Searles, Snow Settembre, Anna Smith, Nicole Soares, Aiden Stewart, Samuel Tran, Minhdang Trinh, Mia VegaGarcia, Bryce Yurdin, Gianna Zerella.
Grade 7 — Zaina Abuzneid, Samantha Agostin, Jake Biondi, William Chappa, Abigail Chiodo, Max Cousins, Mark Cronin, Caroline Cummings, Olivia Cunha, Christina DeAlmeida, Vitor deFreitas, Maxim DelPozzo, Nithin Devanaboyina, Katie Duenges, Maya Gibson, Maxwell Gombos, Jenna Goncalves, Finley Gray, Ashley Ho, Sienna Hoefer, Andrew Iannucci, Nicolle Jankowski, Janet Jimenez, Emma Jonas, Conor Kane, Benjamin Kellogg, Ryan Klaiber, Kristine Kramer, Abigail Leonzi, Amanda Lepore, Katherine Levine, Julia Lima, Warren Little, Erin Lui, Jack Lumpinski, Martyna Markowski, Isabella Mercado, Tyler Miller, Valerie Morantus, Sheridan Oberhand, Kieran O’Sullivan, Sricharan Palla, Derek Ploski, Jesse Pranger, Rebecca Quintana, Dena Racioppo, Kendall Reilly, Ryan Riccio, Madeline Rondon, Frank Rotonto, Liliana Rua, Kaitlyn Russell, Ryan Rydecki, Johannes Rysse, Christopher Sarlo, Thalia Savvaides, Grant Smith, Connor Stamos, Madeline Tencza, Lynn To, Matthew Trotta, Jada Valentin, John William Verrelli, William Zaslow.
Grade 8 — Nathan Ayotte, Kiley Barbagallo, Alwin Biju, Kyle Bleakley, Ava Bucci, David Buckley, Carissa Burns, Olivia Centopani, Dominick Chuka, Nicoletta Colucci, Matthew Cummings, Tanner Daly, Gabriella Delales, Grace Dias, Olivia DiCocco, Audrey Downs, Emma Dubreuil, Lucia Ferreira, Sydney Fox, Ryan Frate, Max Fujimori, Emma Gentry, Mia Ghitsa, Norah Hampford, Elise Heyman, Emely Huerta, Michael Hyland, Ava Inesta, Sophia Inzitari, Teresa Joseph, Emily Kegan, Talia Lalli, Ainsley Lilly, Sophia Lowenberg, Mary Lynch, Alexandra Magi, Riley Maloney, Olivia McCrae, Mackenzie McDonough, Martin McGrath, Benjamin McKeon, Brett McLean, Elliot Miller, Chloe Nestro, Ava Neville, Phillip Okoroafor, Cayden Paymer, Jake Peterson, Olivia Phelan, Morgan Plitnick, Gia Powar-Barhpaga, Juliana Pucciarelli, Anjana Rajah, Daniella Rivera, Kendal Rogers, Megan Rondano, Abrahim Sakakini, Robert Sanderson, Jake Sanderson, Dylan Smith, Tiffany Suporn, Olivia Szabo, Julia Vieux, Alekhya Vykunta, Danielle Yardis, Zachary Yorulmaz, Grace Zhang, Atice Zulfi.
Honors
Grade 6 — Eunice Achelus, Tiffany Albertorio, Anthony Alfano, Aniyah Arnold, Kimberly Aulac, Tyler Bachelder, Rachel Baron, Carter Barrett, Charles Basic, Taha Bayram, Sophia Bennett, Brett Bochicchio, Alex Browne, Jaden Buchetto, Katelyn Buehler, Amber Burany, Tiernan Cain, Misael Campos, Michael Cardinale, Caleb Carley, Angelina Casiano, Joseph Cinelli, Julio Contreras, Anthony Coppola, Domenic Costello, Ethan DaSilva, Lily DeGruttolo, Alexander Delales, Tyler D’Elia, Allie DiNardo, Nathan Eckert, Kyle Engen, Mason Fabrizio, Madison Farasciano, Victoria Fernous, Thomas Ferreira, Shane Fischman, Olivia Flores, Annaliese Fontanez, Emily Galeano, Evan Gavlick, Nicolette Hall, Isabella Hanley-DiSalvo, Joss Harrison, Scott Harvey, Shelby Hawkins, Ellie Hebeler, Addison Hobbs, Jasmine Johnson, Logan Jones, Seba Kabbani, Liam Keatley, Aleczander Knapp, Krishna Kuchikulla, Mahi Kumari, Lindsey Lalli, Savannah Lang, Henri LaVoie, Nicole Leary, Isabella Leite, Molly Lenzen, Sebastian Leon, Taylor Lilly, Alyssa Liriano, Mariana Maestre, Joel Mathew, Braden McDermott, Taylor McGeachy, Siena McGeachy, John Messerschmitt, Katherine Meza, Peter Monks, Alexandra Munoz, Sean Newmark, Ava Nicolia, Mollie Nicolson, Cole Occhicone, Liam O’Keefe, Zachary Parenzan, Manuella Pereira, Gianna Piccolo, Jack Poholek, Abdul Rahimyar, Shaan Antony Raja, Dylan Rendon, Demitri Resto, Avianna Rivera, Olivia Rocco, Arianna Rodrigues, Willis Rondon, Camila Rosales, Korine Sahar, Omar Samhan, Michael Scalise, Karan Singh, Cole Soto, Thomas Sparan, Matthew Spielman, Caitlin Spielman, Emily Strizver, Andrew Tellis, Alexander Ten, Elaine Umana, Leslye Velez, Luke Walsh, Robert Welch, Jocelyn White, William Young, Nicholas Youssefi.
Grade 7 — Daniel Amaral, Gracie Angon, Shahid Arif, Austin Ashby, Colleen Baker, Anabelle Baratta, Lucas Barbosa, Lucas Barreto, Garrison Bennett, Peyton Berntsen, Medha Bhatnagar, Julia Bike, Jolia Bristhole, Zachary Broder, Matthew Bronstein, Natalie Carballo, Sean Collins, Sean Curley, Brennan Cutter, Julia Dacampo, Evan Dadson, Aidan Demshak, Grady DeNomme, Anthony Desautels, Sai Devanaboyina, Jack Dial, Aidan Elliff, Adelaide Fernous, Alexandra Flores, Jennifer Flynn, Jarrett Flynn, Naomi Ford, Emmett Fruin, William Genuario, Steven Ghent, Riley Girard, Julia Grillo, Anthony Guarino, Gabriella Guimares, Saskea Hacker, Effie Hasiotis, Christopher Helfrich, Sierra Holmstrom, Jayne Hughes, Matthew Inzitari, Amina Khan, Timothy Kouble, Ronald Kramer, Dylan Lamy, Matthew LaSala, Colby LaSalle, Sophia LaSpina, Natalie Leary, Collin Lepore, Elizabeth Lynch, Michael Mancini, Gabriel Margraff, Anthony Martini, William Mayeran, Gabriella McCrae, Thomas McDonald, John McDonald, Maxton Mendes, Hallie Montes, Ashley Moran, Katlyn Nielsen, Sricharan Nuthalapati, Victoria Orozco, Julian Pastore, Madelyn Peddle, Talia Pettinella, David Picarelli, Helena Pierre, Hayley Platt, Gabrielle Presutto, Mekah Qahir, Richard Reale, Keira Redgate, Carly Rhodes, Benjamin Rivera, Camdyn Roth, Jacques Roy, Kelsey Ryan, Joseph Sabato, Dana Schafer, Justina Shaw, Andrew Sidorowicz, Brandon Smith, Vanessa Spencer, Royce Thaner, Audrey Vacca, Brittani Valentino, Ryan Warner, Julia Wendt, Luke Wismar.
Grade 8 — Peter Antoniou, Jack Arcamone, Gustavo Ayala, Tyler Bashar, Samantha Branning, Kylie Brown, Brooke Buzzeo, Jada Caballero, Garret Calandro-Bitjeman, Monet Campbell, Anna Cardinale, Marcella Cecere, Courtney Coffin, Jadyn Coffin, Samuel Cohen, Taylor Crecca, Colin Cunningham, Beatriz deFreitas, Katie DeLucia, Amelia Diaz, Sophia Dopilka, Ryen Duffy, Charles Duffy, William Eckert, Mia Egmont, John Eisenman, Emma Ekstrom, Ashley Engen, Omar Ennis, Adam Essaihi, Lindsey Flores, Carly Gallace, Justyn Garcia, Olivia Gavlick, Christian Giammatteo, Andrew Grabinski, Angus Grout, Natalie Hall, Derek Healey, Enely Hiciano, Tyler Hobbs, Logan Huzi, Samantha Irizarry, Zachary Jager, Archit Joshi, George Kane, Kevin Katragadda, Jillian Kelly, Spencer Kennedy, Anthony Koutsitzis, Olivia Lagano, Cassie Lathrope, Issac Lyne, Carlos Maestre, Madison Mascola, Lily Massimino, John McCain, Jamie McPartland, Lorelai Membreno, Avyay Menon, Jack Nemec, Garrett Owen, Caroline Pagliaro, Courtney Parenzan, Lorin Pellegrino, Madison Pile, Gabriel Pittman, Jakub Poznanski, Jacqueline Reda, Rima Reddy, Emilia Roberto, Iliana Rodriguez, Emily Sabad, Nicholas Sabato, Lucas Scarabosio, Julia Schmitz, Armando Sevilla, Isabelle Sinise, Connor Smith, Owen Solano, Chase Soucy, Nicolly Sousa, Clinton Springer, Christopher Starr, Claire Strizver, Megan Sullivan, Genevieve Terzi, Heer Thakkar, Roger Trapasso, Alyssa Valentino, Mason Vaughn, Riley Wade, Katherine Wang, Brayden Ward, Alexander Weisensee, Chase Wirth, Aston Yip.