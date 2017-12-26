Hillcrest Middle School honor roll students announced

Principal Stafford W. Thomas, Jr. announces Hillcrest Middle School’s first marking period honors list:
Honors with Distinction
Grade 6 — Bernardo Bizinoto, Talia Cook, Michael Cross, Payton Cuminotto-Reis, Agronil Das, Adele Datz, Jash Desai, Brian Elmo, Christopher Essing, Erin Foley, Lillian Gamma, Joseph Goldbeck, Reilly Gramesty, Caroline Hall, Kyle Helminger, Isabella Hernandez, Henry Klain, Alaina Kovachi, James Murano, Isabel O’Brien, Joseph Palackal, Jane Parente, Ankush Patwardhan, Kayla Rolka, Lily Scerbo, Grace Schober, Hannah Tyler, Bridget Walsh, Jake Williamson
Grade 7 — Hannah Adams, Chukwuemeka Anueyaiagu, Lindsay Baker, Margaret Basbagill, Brenna Benvenuto, Daxchyata Bista, Aaron Bobela, Makena Brown, Maura Carbone, Caitlin Carley, Scott Carravone, Aiden Copeland, Skylar Cuminotto-Reis, Grace Cutney, Katryna Cylwik, Lukas Cylwik, Gillian Delmhorst, Nolan DeMelo, Ashvita Dhar, Isabella Fabrizio, Madeline Ferguson, Ellie Forma, Isabel George, Zoi Giagos, Charles Grube, Zuriel Guerra, Shea Hanna, Risa Hilinski, Maggie Huang, Heremy Ibaran, Sidney Jackel, Deanna Jacobi, Caitlyn Kelly, Amber Kennedy, Christina Kingan, Abigail Knapp, Kyle Kolber, Anisha Kurup, Noah Lafond, Catherine Langworth, Isabella Lee, Nicholas Lee, Sarah Lilly, Madeline Lojko, William Lynch, Srinidhi Mallapragada, Ankita Mallik, Alexander Manolakas, Gabriella Margolies, Julia Masiuk, Caroline McAleavey, Jaime McMahon, Ava Meagher, Margarita Medina, Ryan Mirrione, Isabella Molnar, Kevin Nusom, Aarav Parekh, Misha Patel, Anshul Patwardhan, Ayush Puthiyavettle, Alexandra Santoro, Anna Simpson, Ayushi Singh, Connor Smith, Isabella Socci, Elizabeth Steeves, Shivashankar Subramanian, Dina Toffolo, Riley Trubovich, Nicholas Valyayev, Alexis VanStone, Vivian Wang, Lianna Weaver, Collin Woods, Catherine Wright, Grace Wurst, Natalia Yamka, Allison Ziegler
Grade 8 — Rania Ahmad, Kaitlyn Bailo, Jacqueline Basso, Mia Bekech, John Bevilacqua, Amelia Brace, Noah Brophy, Grace Carello, Matthew Chrisite, Leah Cody, Faye Cohen, Ella Jane Cook, Payton Corsi, Samantha Crosby, Taylor D’Andrea, Adrish Das, Lauren Delaney, Katherine DeRose, Tanvi Dongaonkar, Kathryn Finnegan, Allanah Fleming, Brooke Formanek, Devyn Genet, Caitlin Hogan, Katherine Johnson, Macarthy Keane, Claire Kehley, Neya Kidambi, Sally Kirk, Morgan Klepack, Pranav Kodakara, Sai Kulkarni, John Leo, Julia Marin, Molly Mellinger, Maxwell Neufeld, Kiersten Nyquist, Zachary Parente, Jathaved Pasham, Morgan Rizzo, Ssean Sanchez, Tatyana Santiago, Sierra Scott, Lauren Sembrot, Jacqueline Virasak
High Honors
Grade 6 — Henry Berrien, Brianna Blanco, Christopher Bochicchio, Isabella Callaway, Addison Chamberlain, Sofia Chaves, Julianna Cifatte, Jake Colucci, Ryan Crosby, Jackson DePino, Brody Donovan, Talia Feher, Sudiksha Gadiraju, Sarah Gasparrini, Peter Glassman, Jillian Greene, Jessica Guttman, Madeline Gutwein, Krista Halverson, Eliana Howard, Bianca Hriscu, Courtney Johnson, Rowan Johnston, Audrey Kehley, Caroline Kosak, Mateo Lamour, Anika Madan, Mia Mallone, Maya Marin, Anabela Martins, Austin Matera, Maeve Matthews, Cassidy McGill, Liam McKinney, Dev Mehta, Benjamin Miller, Emily Miller, Shannon Miller, Alexander Mumbach, Aethan Munden, Hannah Natlo, Sofia Nicolia, Carolyn Novia, Isabel O’Neil, Kobichi Oraedu, April Park, Aditya Patel, Kaya Patel, Jack Pellicone, Mia Pham, Nikolas Polakos, Anusha Ragupathy, Weston Rice, Dimitra Ritsatos, Ava Schuerlein, Harjaap Singh, Piper St. John, Madeline Steczkowski, Kylie Totten, Jacob Traussi, Naomi Ulisse, Alexander Wright, Antonio Zarga
Grade 7 — Abigail Adams, Santiago Arenas, Robert Barnett, Jordan Black, Creagen Bohner, Isabella Cao, Laura Catuccio, Mia Cenholt-Haulund, Tyler Christie, McKaylan Connolly, Brennan Curtin, Daniel DeRose, Chase Diamond, Aaron Dressler, Antonio Echenique, Nicholas Forger, Sean Francoeur, Morgan Franz, Joshua Fung, Colleen Grennan, Kaitlin Incontro, Alexander Ivanovich, Amelia Kaczmarczyk, Andrew Kalapir, Francesca Lemma, George Luft, Ellen Matzke, Colin McNally, Katarina Melnyk, Katherine Miller, Korrie Minoz, Reene Nemchek, Kevin Nguyen, Nina Onofreo, Maya Pepin, Logan Pranger, Ava Rose, Brooke Rubush, Joseph Sabin, Benjamin Safarik, Gabriella Santiago, Luca Santilli, Charliann Smith, Luke Strong, Christopher Tabacco, Koji Torikai, Matthew Tyburski, Jackson Tymula, Anthony Wang, Niall Zaman
Grade 8 — Nathan Auten, Gabe Baber, Gioncarlo Barone, Rachel Bikofsky, Rylan Brittain, Caroline Buck, Emma Cenholt-Haulund, William Colbert, Andrew Coley, Alexander Conaway, Kaitlyn Coppola, Susanna Cordone, Sarah Davis, Mary DeCarlo, Justin Delaney, Melanie DiFabio, Hailey Duva, Jude Farin, Joseph Ferraro, William Forrester, Gavin Fraczek, Giovanna Garafalo, Avery Genet, Joshua Glassman, Sarah Greene, Lyndsay Guzzetta, Gannon Haley, Finn Hall, Ryan Hannon, Wynn Haslam, Claudia Hepfer, Kali Holden, Sara Holmes, Marco Huang, Shaina Hyatt, Joshua Johnson, Connor Johnston, Chandini Kalidindi, Duncan Kerr, Madhuvanthi Krishna, Charles Langworth, Brad Larson, Lia Leavitt, Melany Lewis, Jamie Li, Juliana Martins, Justin McGee, Chelsea Morton, Lily Nuland, Matthew Orlick, Corinn Ouellette, Sebastian Perez, Thomas Pitagora, Lyndsy Pontillo, Isabella Pucci, Bridget Rakoczy, Evan Rogers, Avery Rosa, Logan Rudich, Sara Sabin, Micahael Samuel, Vikasni Senthil, Allison Shairer, Hannah Shairer, Anthony Smaniotto, Megan Smith, Abigail Soutar, Patrick Spychalla, Anna Storino, Rebecca Stowell, Tyler Ulisse, William Wardzala, Mia Wurst, Jake Yacovacci, Lake Zajac
Honors
Grade 6 — Yousef Afifi, Angel Albaladejo, Sean Allen, Christina Arduini, David Armistead, Vladislav Beletskiy, Matthew Bevilacqua, Luis Borba, Ian Brady, Hayden Brill, Nola Brittain, James Capizzuto, Thomas Capizzuto, William Carroll, Leah Clarke, Caitlyn Dale, Loralai Dale, Claire Davis, Matthew DeAngelo, Christopher Debrosky, Thomas DeFelice, Samuel DiVasto, Matthew Doris, John Duda, Laila Eid, Mary Ferris, Declan Fleming, Kyle Gasparrini, Mia Giblin, Jackson Gilman, Amalia Guedes, Irfan Harris, Liam Hilleary, Adam Johnson, Jayden Kenney, Charlie Krasinski, Elizabeth Kudey, Sophia Lau, Julianna Leavitt, Katherine MacKnight, Mason Maiocco, Isabella Marchelli, Ella Marron, John Martin, Rylan Massey, Patrick McGovern, Thomas McGovern, Abigail McKinney, Ryan Meacham, Andrew Mecca, James Mellinger, Skylar Miller, Ilario Muoio, Maria Oliveira, Alexander Oppedidano, Dumeto Oraedu, Jose Ornelas-Sanchez, Mirabella Pang-Khloeum, Jaedon Perez, Quinn Polly, Michael Powell, Cynthia Qian, Gianna Reeve, Alana Reyes, Jose Rivera, Margaret Russell, Samantha Sabin, Avery Saitta, Brodie Satin, Adriana Sclafani, Zachary Selby, Hannah Spataro, Timothy Spillane, Phillip Stelman, Samuel Stevens, Jack Stocknoff, Gianna Story, Marcus Stryker, Kaia Summ, George Taxiltaridis, Elizabeth Tinker-Lamothe, John Tischio, Colin VanBeever, Jordan Verespy, Preston Wong, Matthew Wood, Irene Yezersky, Robert Zaccagnino
Grade 7 — Henry Ahle, Amet Asani, Michael Bagley, Benjamin Barton, Logan Berko, Aubin Bulkley, Carolina Cabera, Vincent Caldarone, Briana Caman, Alexander Chamberlain, Kaitlynn Cherubini, Dominick Cimmino, Lauren Clark, Thomas Coniglio, Liliana Cores, Amanda Cottica, Anthony D’Amato, Finnian Demott, Lauren Doepper, Alessia Ferraro, Antonio Ferraro, Lucas Ferreira, Mattheew Firmender, Keenan Fraczek, Jake Gruner, Jake Guedes, Tyler Hickey, Corinne Howell, Calista Ibaran, Hope Ivanovich, Harrison Jarit, Alexander Kalapir, Daniel Kelly, Max Kimball, Logan Klein, Jeffrey Kraus, Jack Labate, Jaiden Lazaro, Paulo Lopes, Elle MacKnight, Kathleen Marchetti, Eliza Martin, Hibba Miller, Noor Miller, Raphael Morais, Kiley Nguyen, Ashley O’Connor, Lily Oliver, Amr Othman, Eric Pedersen, Blake Persichilli, Heather Pezreh, Ashley Picone, Austin Pinho, Leonardo Pinho, Sean Racette, Sierra Randolph, Andrea Rapoza, Xavion Richardson, Isabella Rio, Jason Rotunno, Gianna Sanchez, Katria Santos, Mariah Scott, Aidan Shove, Peter Stofa, Mackenzie Tiani, Nathaniel Tibor, Randy Torelli, Peter Traussi, Emma Turiano, Austin Ulisse, Marianna Wegiel, Dara Weinstein, Francis Willis, Gabriel Winchester. David Wise, Kevin Zaros
Grade 8 — Avery Aaron, Nicholas Abriola, Angelina Alarcon, Felipe Alves, Anthony Amato, Mikiah Armstrong, Felipe Artia, Angelique Barreiro, Bijan Behzadi, Kyle Benjamin, Lucio Bevilacqua, Adam Blyberg, Alexandra Callaghan, Stephen Cialini, Sean Clemens, Cedric Cohen, Kendal Colford, Dylan Cooney, Skylar Cooney, Taylor Cooney, Zachary Cooper, Daniel Costello, Joshua Crawford, Cooper Dayton, Wesley Deal, Anthony DeBiase, Louis DeBiase, Kayleigh DeCarlo, Lia DeFelice, Matthew DeFilippis, Alfredo DelCastillo, Ashely DeOliveira, Joseph DeRienzo, John DeRubeis, Braden Diamond, Arianna Diaz, Mia DiBello, Matthew DiGhello, Michael Duva, Matthew Esposito, Sean Ferris, Jessie Flam, Stephanos Galatas, Kimberly Gamarro, William Goldbeck, Brianna Gomez, Jordan Goncalves, Troy Gromley, Adam Guttman, Daniela Hernandez, Eli Jackel, William Keifer, Charlie Keller, Sara Kelly, Adam Killman, Kyle Klem, Cameron Kosak, Evan Lansing, Benjamin Leeds, Johanna Louis-Fin, Jayden Lucas, Caitlin McMorris, Sabrina Merli, Sophie Miller, Madeline Minella, Megan Molloy, Joshua Mora, Jack Mullen, Cameron Nagy, Jack Norton, Jake O’Meara, Zoe O’Neil, Rajkaran Padda, Tyler Park, Brady Peabody, Mazimus Perez, Madeline Pollock, Leslie Quechol-Rojas, Anne Ramadanovic, Emily Ribeiro, Jasmine Rivera, Jacob Ross, Jason Rubinstein, Michah Samuel, Omari Senior, Jordan Simon, Meghan Storry, John Strong, Ashley Swan, Emily Szergowicz, Nicholas Tetu, Ariela Treysler, Ingrid Vilarino, Paul Visconti, Jack Walden, Grace Walsh, Devonte Wilson