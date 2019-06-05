Hillcrest students named to honor roll

Principal Stafford W. Thomas, Jr. announces Hillcrest Middle School’s second marking period honors list:
Honors with Distinction
Grade 6 — Piper Almy, Andrew Butler, Nolan Carbone, Sean Carravone, Penelope Cheng, Saanvi Chintapalli, Leah Cohen, Alexa Colombo, Riley Connolly, Danika Curtin, Olivia DeLawder, Nathaniel DeMarrais, Irene George, Jane Hall, Aubrey Harris, Tianyi Huang, Ryan Johnston, Andrea Joseph, Jiya Malhotra, Abdul-Aleem Mohamed, Lia Mora, Catalina Mozzo, Ella Mui, Ava Mullen, Cali Pelletier, Sophia Pucci, Paige Rudich, John Shannon, Eden Shipley, Luke Simon, Layla Sosa, Amber Tesluk, David Tiani, Kseniia Tomashevskaia, Luke Verna, Andrew Wang, Richard Xiong, Audrey Zelezniak Berezowski
Grade 7 — Addison Chamberlain, Sofia Chaves, Julianna Cifatte, Talia Cook, Payton Cuminotto-Reis, Agronil Das, Jash Desai, Brian Elmo, Christopher Essing, Erin Foley, Sudiksha Gadiraju, Lillian Gamma, Caroline Hall, Krista Halverson, Kyle Helminger, Isabella Hernandez, Eliana Howard, Caitlin Jennings-Lax, Adam Johnson, Henry Klain, Alaina Kovachi, Mia Mallone, Anabela Martins, Maeve Matthews, Shannon Miller, James Murano, Sofia Nicolia, Carolyn Novia, Isabel O’Brien, Isabel O’Neil, Kobichi Oraedu, Joseph Palackal, Jane Parente, Kaya Patel, Ankush Patwardhan, Mia Pham, Anusha Ragupathy, Dimitra Ritsatos, Kayla Rolka, Grace Schober, Piper St.John, Kaia Summ, Kylie Totten, Hannah Tyler, Bridget Walsh, Nora Watson, Jake Williamson
Grade 8 — Hannah Adams, Lindsay Baker, Makena Brown, Maura Carbone, Scott Carravone, Aiden Copeland, Grace Cutney, Isabel George, Shea Hanna, Risa Hilinski, Maggie Huang, Deanna Jacobi, Christina Kingan, Nicholas Lee, Sarah Lilly, Madeline Lojko, Alexandra Manolakas, Gabriella Margolies, Kevin Nusom, Misha Patel, Anna Simpson, Ayushi Singh, Elizabeth Steeves, Shivashankar Subramanian, Alexis VanStone, Vivian Wang, Lianna Weaver, Collin Woods, Catherine Wright, Grace Wurst, Natalia Yamka, Allison Ziegler
High Honors
Grade 6 — Sofia Ardissone, Timothy Basbagill, Maris Branyan, James Callaghan, Christina Cao, Sydney Carroll, Charlotte Cohen, Ryan Cutney, Caroline DePanfilis, Myles Dikmen, Owen Dueck, Mia Edwards, Caitlyn Elmo, Tessa Fabrizio, Noemi Farkas, Anna Hawthorne, Lena Heinig, Nathan Helminger, Isaiah Henry, John Iaccarino, Henry Jacobi, Timothy Keane, Andrew Keedle, Jessica Kennedy, Max Killman, Oleksander Kyy, Erica Laurentino, Gianna Lemma, William Lennon, Jacob Levin, Molly Levinson, Sarah Lungi, Jordan Ma, Megan Marchetti, William Margolies, Reese McKinney, Trevor McMahon, Emily Meagher, Charlotte Molnar, David Onianwa, Christopher Oppedisano, Alexis Ornelas-Sanchez, Benjamin Parente, Katherine Pollock, Hailey Ruszkowski, Frederick Scinto, Lily Seltenreich, Kellen Soutar, Chloe Speights, Beckett Stenz, Danielle Stewart, Owen Swenson, Olivia Tetu, Elaina Treacy, Jocelyn VanStone, Isaiah Vega, Theodore Walden, Hannah Wong, Kacper Zajaczkowski, Caroline Zeni
Grade 7 — Christina Arduini, Henry Berrien, Bernardo Bizinoto, Sutton Caba-Bodie, Isabella Callaway, Angelina Casiano, Jake Colucci, Ryan Crosby, Michael Cross, Loralai Dale, Adele Datz, Matthew DeAngelo, Antonio Desantis, Brody Donovan, Matthew DosSantos, Laila Eid, Mary Ferris, Sarah Gasparrini, Peter Glassman, Reilly Gramesty, Amalia Guedes, Madeline Gutwein, Irfan Harris, Bianca Hriscu, Audrey Kehley, Jayden Kenney, Caroline Kosak, Katherine MacKnight, Maya Marin, Cassidy McGill, Patrick McGovern, Abigail McKinney, Liam McKinney, Ryan Meacham, Emily Miller, Anoushka Mukherjee, Aethan Munden, Hannah Natlo, Thomas Ou, April Park, Aditya Patel, Jack Pellicone, Nikolas Polakos, Cynthia Qian, Weston Rice, Lily Scerbo, Ava Schuerlein, Ava Truini, Naomi Ulisse, Antonio Zargo
Grade 8 — Robert Barnett, Margaret Basbagill, Brenna Benvenuto, Jordan Black, Aaron Bobela, Caitlin Carley, Milo Cenholt-Haulund, Alexander Chamberlain, Skylar Cuminotto-Reis, Katryna Cylwik, Anthony D’Amato, Gillian Delmhorst, Nolan DeMelo, Madeline Ferguson, Ellie Forma, Zoi Giagkos, Charles Grube, Zuriel Guerra, Andrew Kalapir, Caitlyn Kelly, Logan Klein, Abigail Knapp, Anisha Kurup, Noah Lafond, Catherine Langworth, Isabella Lee, Francesca Lemma, William Lynch, Julia Masiuk, Caroline McAleavey, Jaime McMahon, Margarita Medina, Katherine Miller, Ryan Mirrione, Isabella Molnar, Korrie Munoz, Reene Nemchek, Nina Onofreo, Aarav Parekh, Anshul Patwardhan, Ayush Puthiyavettle, Jason Rotunno, Brooke Rubush, Alexandra Santoro, Isabella Socci, Dina Toffolo, Koji Torikai, Riley Trubovich, Jackson Tymula, Niall Zaman
Honors
Grade 6 — Jordan Aaron, Isabella Amso, Nola Antonio, Olivia Armistead, Isabella Astacio, Luis Astacio, Lily Biasuz, Savannah Bivins, Levi Booth, Kaitlin Braz, Lucas Brown, Jakub Bykowski, Daymoiea Campbell, Richard Capozzi, Matthew Caracciolo, James Carrello, Hayden Grace Cavaleri, Samuel Ceriello, Daniel Chase, Layla Chaves, Claudia Cleri, Grace Crespo, William DeFeo, Sawyer Enchura, Victoria Fernandes, Marshall Franz, Aryan Gautam, Anthony Gentile, Holly Gerard, Andria Gerold, Natalie Giammatteo, Olivia Gibson, Lillian Gonzales, Grace Gregory, Benjamin Grube, Abby Gruttadauria, Ariel Guerra, Amelia Guo, Alyssa Harris, Lily Healy, Jack Hogan, Justin Ilie, Jack Jaworski, Jinan Karim, Olive Keller, Alexander Kingan, Mark Kingan, Mallory Kudey, Ava Kunkel, David Lazowski, Giulia Leo, Stephanie Li, Sophia Lin, Nicholas Lins, Joseph Loschiavo, Rithik Manchanda, Reid McGee, Hadassah Michel, Brianna Minard, Maya Minella, Jayden Montanez, Tyler Montanez, Patrick Murphy, Kaylee Nguyen, Dylan Nichols, Cristina Nogueira, Grace Park, Ana Pepin, Sebastian Perez, Michael Pogany, Julianna Pomposello, Matthew Pomposello, Rafaela Queiroz, Sophia Reis, Grace Rizzo, Tyler Rodriguez, Lucas Rotunno, James Rowe, Connor Saltis, Carla Santilli, Charles Scott, Cailen Simon, Parkeerat Singh, Caileigh Smith, Peyton Spalthoff, Avery Sterling, Delaney Stevenson, Mason Sweeney, Madeline Tibbs, Jyunji Torikai, Keelyn Trubovich, Brianna Turey, Connor Turiano, Amelia Tutek, Angela Ulaj, Avery Vitucci, Leonardo Vives, Ramaya Walcott-Webber
Grade 7 — Angel Albaladejo, Sean Allen, Yuri Amorim, David Armistead, Andrew Bessergenev, Matthew Bevilacqua, Brianna Blanco, Christopher Bochicchio, Hayden Brill, Tiernan Cain, James Capizzuto, Thomas Capizzuto, William Carroll, Jacob Chaffee, Caitlyn Dale, Claire Davis, Christopher Debrosky, Thomas DeFelice, Jackson DePino, Samuel DiVasto, Matthew Doris, Talia Feher, Brayden Fetzer, Declan Fleming, Kyle Gasparrini, Julia Gentile, Mia Giblin, Joseph Goldbeck, Jillian Greene, Jessica Guttman, Rachel Jennings-DuBois, Courtney Johnson, Rowan Johnston, Seba Kabbani, Nikolaos Konstantinidis, Elizabeth Kudey, Mateo Lamour, Isabella Leite, Rylan Massey, Andrew Mecca, James Mellinger, Benjamin Miller, Victor Moreira, Alexander Mumbach, Ilario Muoio, Maria Oliveira, Alexander Oppedisano, Dumeto Oraedu, Jose Ornelas-Sanchez, Mirabella Pang-Khloeum, Jaedon Perez, Quinn Polly, Alana Reyes, Jose Rivera, Margaret Russell, Samantha Sabin, Brodie Satin, Adriana Sclafani, Harjaap Singh, Timothy Spillane, Frederick Stanley, Madeline Steczkowski, Phillip Stelman, Samuel Stevens, Jack Stocknoff, Gianna Story, Marcus Stryker, George Taxiltaridis, Elizabeth Tinker-Lamothe, Jacob Traussi, Mia Umbro, Colin VanBeever, Jordan Verespy, Matthew Wood, Alexander Wright, Irene Yezersky, Robert Zaccagnino
Grade 8 — Abigail Adams, Henry Ahle, Chukwuemeka Anueyiagu, Santiago Arenas, Benjamin Barton, Logan Berko, Daxchyata Bista, Creagen Bohner, Laura Catuccio, Kaitlynn Cherubini, Tyler Christie, Lauren Clark, McKaylan Connolly, Liliana Cores, Amanda Cottica, Brennan Curtin, Lukas Cylwik, Finnian Demott, Daniel DeRose, Ashvita Dhar, Lauren Doepper, Aaron Dressler, Isabella Fabrizio, Alessia Ferraro, Lucas Ferreira, Nicholas Forger, Sean Francoeur, Morgan Franz, Colleen Grennan, Kaitlin Griffin, Jake Gruner, Jake Guedes, Elizabeth Hinton, Corinne Howell, Kayla Incontro, Alexander Ivanovich, Hope Ivanovich, Sidney Jackel, Paul James, Amelia Kaczmarczyk, Daniel Kelly, Amber Kennedy, Kyle Kolber, Jack Labate, Paulo Lopes, George Luft, Elle MacKnight, Srinidhi Mallapragada, Ankita Mallik, Kathleen Marchetti, Olivia Mate, Ava Meagher, Kevin Nguyen, Kayla Nichols, Ashley O’Connor, Lily Oliver, Maya Pepin, Blake Persichilli, Wyatt Plett, Logan Pranger, Tania Quechol-Rojas, Sierra Randolph, Ava Rose, Joseph Sabin, Benjamin Safarik, Gianna Sanchez, Gabriella Santiago, Katria Santos, Mariah Scott, Aidan Shove, Charliann Smith, Connor Smith, Peter Stofa, Luke Strong, Christopher Tabacco, Mackenzie Tiani, Emma Turiano, Matthew Tyburski, Austin Ulisse, Nicholas Valyayev, Anthony Wang, Francis Willis, Gabriel Winchester, David Wise, Kevin Zaros