Madison Middle School announces honor roll students

Principal Peter Sullivan announces the second marking period honors list at Madison Middle School:

Honors with Distinction

Grade 6 — Mara Ashby, Isabella Ayres, Maximus Baldino, Grace Bartlett, Peyton Bashar, Jenna Bershefsky, Matthew Bucci, Isabella Cabral, Hannah Carranza, Dean Chamberlin, Nadia Champagne, Keira Citarella, Anne Codd, Grace Codd, Kaelon Commodore, Alexandra Cotto, Abigail Dayton, James Delaney, Logan DelaRosa, Isabella DiMarino, Sarah Edwards, Abigail Gombos, Alexander Goncalves, Luke Hatzis, Vanessa Herrera, Charlotte Huang, Carol Hughes, Aradhya Jalan, Sarah Johnson, Matthew Kalarickal, Yuvraj Kapoor, Michael Kay, Sara Kubicko, Katelyn Landin, Jack Larkin, Cecilia LaSpina, Brooke Levine, Carson Lewis, Charlotte Lewis, Julia Lorant, Vanessa Maignan, Francis Mastriani, Samara McGlynn, Lily Mickiewicz, Owen Miller, Kyera Napoleon, Joseph Nguyen, Amani Njoroge, Eva Nyquist, Kibali O’Donald, Lyla Petitti, Sadie Rappa, Parker Seastrong, Anika Shukla, Jaspreet Singh, Lauren Wade, Emmett White.

Grade 7 — Carys Anku, Sofia Bacolas, Aidan Brunt, Owen Bull, Zaid Choudhry, Elizabeth Clark, Stefan Cordas, Brecken Cullinan, Gavin Dery, Shane Dobosz, Andre Luis Espiritu, Nicholas Ferreira, Cadence Firgeleski, Cole Galla, Jared Haynes, Jaiden Jacob, Parth Jain, Emily Kaflinski, Nicholas Kurtz, Jason Lambert, Abigail Lee, Jack Magrath, Kathryn Marchand, Meagan McDonough, Samuel Miller, Matthew Murphy, Sean Nteziryayo, Aisuluu Otorova, Cy Pavlov, Gayathri Pillai, Aaron Roth, Shriya Sakalkale, Ariana Sebourne, Rebecca Sexton, Sadie Smith, Alexander Ten, Mia VegaGarcia, Devon Watson, Shannon Wilk, Walter Withrow.

Grade 8 — Zaina Abuzneid, Justin Adorante, Kaitlyn Allen, Nandhan Anandha Kumar, Pradnya Balamurugan, Kayla Barbagallo, Ryan Berkowitz, Maggie Carley, Matthew Cherfane, Michael Citarella, Scott Gell, Lia Goldstein, Madison Goncalves, Sophia Hatzis, Abigail Ho, Conor Kane, Ryan Klaiber, Sara Kocinsky, Reshma Kode, Abigail Leonzi, Jessica Link, Freud-Williams Maignan, Martyna Markowski, Jackson Marsh, Divjot Muchhal, Sriya Mukund, Lakshmi Nair, Connor Nevins, Katerina Nguyen, Gabriella Pavlov, Olivia Ray, Matthew Rosa, Sachitha Rupasinghe, Ashley Russell, Robert Selinger, Magdalena Seres, Dev Singh, Alex Sparks-Bakota, Christina Tamorria, Grace Trotta, Matthew Wich.

High Honors

Grade 6 — Cameron Agliotta, Rishabh Allade, Josie Angon, Luna Arar, Peter Bahr, Kate Bhagirathy, Trinity Bochicchio, Michael Campbell, Elizabeth Caron, Kaitlyn Chamberlain, Salina Chen, Enoch Choi, Toby Cummings, Isabella Dacampo, Elise Daly, Jollanar Dayoub, Daniel Dedvukaj, Elyssa DeFranco, Vaanya Dhir, Liliana Egmont, Edward Eisenman, Ryley Filush, Aaron Fleischner, Kai Fontilla, Elizabeth Foote, Sophia Giacobbe, Seth Goldstein, Emma Hull, Lucas Husted-Edwards, Alaina Inzero, Ava Karolus, Mark Lumpinski, Ella Mathien, Joseph Melia, Shawn Miller, Aarav Modi, Mariah Moran, William Nagy, Ryan Paine, Addison Pastore, Louise Pavie, Samantha Petiprin, Karolynne Pimenta, Luke Procaccini, Eshan Rahman, Destin Randall, Gianna Reidy, Chase Reynolds, Isabella Rios, Katelynn Robinson, Kylie Sabad, Jackson Sanderson, Klara Schempp, Sophia Scionti, Noah Scrofani, Abigail Searles, Bryan Seres, Aarushi Sharma, Dominick Spadaro, Sierra Steele, Blake Taraska, Daniel Vidal, Benjamin Wojenski, Aubrie Wuchiski, Jaret Zielinski.

Grade 7 — Chloe Abellard, Anthony Alfano, Patrick Allen, Sahana Balagali, Nathan Russel Beldoro, Logan Blazer, Sarah Bogen, Conlan Bremer, Justin Britell, Avery Cahill, David Carillo, Sophia Carletto, Jack Carlos, Sofia Coelho, Ava Consla, Brayden Consolati, Anthony Coppola, Annamarie Cretella, Samantha Dobson, Olivia Dopilka, Thomas Doyle, Ryan Fabrizio, Shane Fischman, Victoria Fisher, Jake Fitzsimons, Nathan Flores, Brandon Fowler, Braden Fruin, Emily Galeano, Jiya Garg, Anna Geraghty, Gavin Grashow, Margaret Grout, Addison Hobbs, Jake Hull, Brianna Jackson, Jasmine Johnson, Kyle Kegan, Tracy Kha, Leela Kocinsky, Yashas Kulkarni, Tyler Kunkel, Denis Latifi, Molly Lenzen, Lilyana Loris, Toni Manna-Scaturchio, Mason Mascola, Gabriel Mildner, Samantha Mitchell, Madeline Moffat, Rose Mottolese, Timothy Nelson, Emma Nolan, Anna Nucci, Ella Peterson, Lucien Piazza, Gianna Piccolo, Sienna Pile, Savannah Pile, Claudio Pizzicarola, Isabella Pizzicarola, Kirsten Pond, Susmita Ponnaganti, Anthony Rauso, Olivia Rocco, Michael Romano, Lauren Ryan, Kevin Seymour, Amanda Sjoblom, Nikolas Smagacz, Anna Smith, Aiden Stewart, Gustavo Vinicius Tessaro, Michael Ventresca, Lillian Von Kohorn, Aidan Williams, Angela Zheng.

Grade 8 — Samantha Agostin, Lily Ayres, Anabelle Baratta, Carson Brunone, Abigail Chiodo, Ilia Cina, Mark Cronin, Colin Csizmadia, Olivia Cunha, Vitor deFreitas, Katie Duenges, Antonio Echenique, Sophia Falco, Naomi Ford, Megan Garrity, Maya Gibson, Riley Girard, Jenna Goncalves, Finley Gray, Sienna Hoefer, Matthew Inzitari, Nicolle Jankowski, Jack Kivits, Alyssa Lalli, Natalie Leary, Amanda Lepore, Julia Lima, Erin Lui, Jack Lumpinski, Michael Mancini, Anthony Martini, Raghavi Mehrotra, Isabella Mercado, Hallie Montes, Areeba Musharraf, Katlyn Nielsen, Helena Pierre, Derek Ploski, Rebecca Quintana, Dena Racioppo, Kendall Reilly, Ryan Riccio, Ryan Rydecki, Johannes Rysse, Thalia Savvaides, Vanessa Spencer, Joseph Tamorria, Lynn To, Matthew Trotta, Audrey Vacca, Julia Wendt, Luke Wismar, William Zaslow.

Honors

Grade 6 — Audrina Artis, Mateus Almeida, Michael Antipas, Sean Berntsen, Selin Bildik, Caylah Birch-Jeffrey, Emanuel Bishay, Nicholas Borko, Mikell Bridgeforth, Corbin Carkner, Srisatya Challagundla, Olivia Chandler, Bailey Chapin, Giovanni Chappa, Ridhima Chugh, Lola Coleman, Stephen Collins, Christopher Contreras, Alyssa Coreano, Xeor Cruz, Bruno deFreitas, Remy DeNomme, Nicholas DiDio, Savanna DiJoseph, Maria Eduarda Dos Santos Janeiro, Jaelyne Dure, Ava Esposito, Emilly Ferreira, Olivia Furnari, Sydney Goldberg, James Grabowski, Oliver Heintz, Juliana Hemond, Rami Hennawi, Justin Ho, Simon Honychurch, Michael Inesta, Mya Jimenez, Shane John, Jacob Jordan, Charles Kane, Lola Karimi, Kylie Kuroghlian, Christopher Landers, Ayden Magliocco, Chase Marsilius, Siera Mastri, Daniel McCarthy, Hailey McDonough, James Millman-Perlah, Alexander Morelli, Christian Moura, David Niedzialek, Timothy Pacheco, Hadassa Padilha, James Paine, Elliana Pappa, David Parkis, Aidan Perry, Reid Peterson, Christopher Pettinella, McKenzie Pickering, Matthew Pires, Juliana Pisano, Hope Platt, Jacob Potok, Allison Pucciarelli, Ashwin Rajendiran, Katherine Rhodes, Ella Rocco, Andrea Rodriguez, Brayden Rogers, Robert Sassano, Nicholas Scalise, Michael Schimenti, Jeronimo Serna, Lorenzo Sevilla, Kristina Shau, Joleen Shau, Anant Singh, Scott Targowski, Viet Tran, Minhsan Trinh, Daniel Vaeth, Alex Vaz, Molly Vicente, Kayla Ward, Mia Weber, William Wich, Madeline Wilkins, Riley Wirth, Evelyn Wright, Bailey Wright, Matthew Yao.

Grade 7 — Eunice Achelus, Yousef Afifi, Tiffany Albertorio, Nicholas Ambrosio, Kimberly Aulac, Mathias Ayala, Tyler Bachelder, Rachel Baron, Charles Basic, Moncef Benayed, Sophia Bennett, Jordan Blank, Carriella Borchetta, Jaden Buchetto, James Buchta, Brianna Buda, Katelyn Buehler, Amber Burany, Sarah Calmus, Devin Campbell, Jared Canepari, Lucy Carlson, Ethan Carraturo, Joseph Cinelli, Andrew Colucci, Domenic Costello, Isabella Czumble, Lily DeGruttolo, Tyler D’Elia, Jack DiGiovanni, Joseph DiMarco, Allie DiNardo, Hope Dostilio, Douglas Dunkle, Martha Eastman, Nathan Eckert, Mason Fabrizio, Sofia Fabrizio, David Fajardo, Madison Farasciano, Thomas Ferreira, Natalia Flores, Olivia Flores, Owen Fox, Michael Gao, Evan Gavlick, Noah Green, Elsa Haakonsen, Nicolette Hall, Jonathan Hall, Isabella Hanley-DiSalvo, Joss Harrison, Scott Harvey, Leila Hattani, Ellie Hebeler, Brooke Hebeler, Mohammed Iqbal, Tyler Jordan, David Kimberly, Zander Kokosa, Samuel Kubie, Krishna Kuchikulla, Mahi Kumari, Savannah Lang, Henri LaVoie, Nicole Leary, Owen LeClerc, Sebastian Leon, Taylor Lilly, Alyssa Liriano, James Louw, Andrew MacConnie, Mariana Maestre, Wesley Maltas, Ryan Marko, Joel Mathew, Braden McDermott, Taylor McGeachy, Joyce Meirelles, Dino Meloni, Katherine Meza, Dylan Moreira, Alexandra Munoz, Robert Murphy, Max Neal, Ava Nicolia, Mollie Nicolson, John Nolan, Cole Occhicone, Liam O’Keefe, Zachary Parenzan, Kristen Racicot, Aarav Raina, Shaan Antony Raja, Roshan Rakaventhra, Demitri Resto, Camila Rosales, Korine Sahar, Michael Scalise, Snow Settembre, Karan Singh, Ishita Singh, Nicole Soares, Lander Sotil, Caitlin Spielman, Matthew Spielman, Wyatt Summ, Minhdang Trinh, Michael Vano, Luke Walsh, Robert Welch, Jocelyn White, Shirish Yeshwanth, William Young, Nicholas Youssefi, Bryce Yurdin, Dante Zaffina, Gianna Zerella, Marco Zygmont.

Grade 8 — Daniel Amaral, Gracie Angon, Austin Ashby, Colleen Baker, Lucas Barbosa, John Bhagirathy, Julia Bike, Jolia Bristhole, Natalie Carballo, Chase Carkner, William Chappa, Dylan Chirgwin, Sean Collins, Molly Cousins, Caroline Cummings, Sean Curley, Julia Dacampo, Arnav Dadarya, Evan Dadson, Aidan Demshak, Sai Devanaboyina, Nithin Devanaboyina, Jack Durland, Lucas Fernandes, Jennifer Flynn, William Genuario, Steven Ghent, Maxwell Gombos, Julia Grillo, Saskea Hacker, Ashley Ho, Jessica Howes, Andrew Iannucci, Janet Jimenez, Emma Jonas, Nikoloz Kaliashvili, Benjamin Kellogg, Amina Khan, Ronald Kramer, Kristine Kramer, Samuel Lapham, Matthew LaSala, Colby LaSalle, Collin Lepore, Katherine Levine, Warren Little, Gabriel Margraff, Gabriella McCrae, Thomas McDonald, Tyler Miller, Valerie Morantus, Victoria Orozco, Kieran O’Sullivan, Sricharan Palla, Julian Pastore, Madelyn Peddle, Jesse Pranger, Keira Redgate, Carly Rhodes, Madeline Rondon, Camdyn Roth, Lillie Roth, Frank Rotonto, Sam Russell, Kelsey Ryan, Joseph Sabato, Justina Shaw, Ethan Sparks-Bakota, Connor Stamos, Alexandra Sullivan, Spenser Szamatulski, Madeline Tencza, Jada Valentin, John Verrelli, D’Andre Wright.