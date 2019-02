Boys basketball: St. Joseph loses to Bassick Lions

St. Joseph lost to No. 4 Bassick High, 96,54, on Friday.

Brendan Kade, Stephen Paolini and Paul Fabbri each scored nine points for coach Kevin Wielk’s Cadets.

Kevin Crawford and Jordan Gallimore had 16 points apiece for the Lions.

BASSICK 96, ST. JOSEPH 54 (at Bassick)

St. Joseph (10-8)

Steve Paolini 3 3-4 9, Dan Tobin 2 0-0 4, Paul Fabbri 3 1-2 9, Brendan Kade 3 1-2 9, Jason James 2 1-4 8, Kyren Jones 1 0-0 2, Tommy Shannon 1 2-2 5, Will Diamantis 4 0-0 8, Anthony Rainey 0 0-0 0, Brian Robertson 1 0-0 2, Tyler DuBose 3 1-1 7

Totals: 24 9-15 54

Bassick (17-1)

Kevin Crawford 8 0-0 16, Giovani Santiago 1 0-0 3, Jermaine Grant 0 2-2 2, Kyshawn Banks 4 0-0 9, Joseph Torres 3 0-0 8, Julio DeLosSanda 0 0-0 0, Javier Hernandez 5 0-0 11, Emery Linton 5 4-5 15, Tyrese Hamonds 2 0-0 5, Rasheen Payne 1 0-0 2, Jordan Gallimore 6 2-2 16, Ricky Irby 0 0-0 0, Isaiah Sullivan 1 0-0 2, Emmanuel River 2 2-4 6

Totals: 38 10-13 96

Scoring by Quarters

St. Joseph – 8 17 12 17 – 54

Bassick – 15 24 27 29 – 96

3-Pointers: SJ-Fabbri 2, Kade 2, James, Shannon; B-Torres 2, Gallimore 2, Santiago, Banks, Hernandez, Linton, Hamonds