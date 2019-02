Boys basketball: Ridgefield defeats St. Joseph

Ridgefield High won every quarter when the Tigers defeated visiting St. Joseph, 88-50, on Friday night.

St. Joseph (10-5, 8-4)

Jason James 3 1-6 8, Dan Tobin 2 0-2 4, Paul Fabbri 3 0-0 7, Brendan Kade 3 1-1 8, Steve Paolini 4 2-2 12, Tyler DuBose 1 1-2 3, Glenn Manigault 0 0-0 0, Will Diamantis 0 2-2 2, Kyren Jones 0 1-2 1, Hayden Gourley 0 0-0 0, Tommy Shannon 2 1-2 5, Brian Robertson 0 0-0 0, Anthony Rainey 0 0-0 0

Totals: 18 9-19 50

Ridgefield (11-4, 9-3)

Misurelli 2 2-3 7, Briody 5 0-0 15, Grey 0 2-2 2, McGarrity 2 4-8 10, Carpenter 1 0-0 2, Gordillo 0 2-2 2, Britto 2 0-0 5, Garson 0 0-0 0, St. Pierre 7 9-12 26, DeLuca 2 4-6 8, Knachel 4 0-0 9, Mueller 0 2-2 2

Totals: 25 25-35 88.

Scoring by Quarters

St. Joseph – 11 13 15 11 – 50

Ridgefield – 23 18 24 23 – 88

3-Pointers: SJ-Paolini 2, Kade, Fabbri, Jones; R-Briody 5, St. Pierre 3, McGarrity 2, Misurelli, Britto, Knuchel.