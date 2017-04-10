Honor roll students announced at Hillcrest Middle School

Principal Stafford W. Thomas, Jr. announced Hillcrest Middle School’s second marking period honors list:
Honors with Distinction
Grade 6 — Hannah Adams, Rhea Ahuja, Lindsay Baker, Robert Barnett, Makena Brown, Scott Carravone, Alexander Chamberlain, Aidan Copeland, Ashvita Dhar, Charles Grube, Shea Hanna, Maggie Huang, Deanna Jacobi, Caitlyn Kelly, Amber Kennedy, Anisha Kurup, Catherine Langworth, Nicholas Lee, Francesca Lemma, Sarah Lilly, Madeline Lojko, William Lynch, Srinidhi Mallapragada, Ankita Mallik, Jaime McMahon, Ava Meagher, Isabella Molnar, Kevin Nusom,Aarav,Parekh,Misha Patel,Anshul Patwardhan,Ayush Puthiyavettle,Alexandra Santoro,Anna Simpson,Ayushi Singh,Elizabeth Steeves,Shivashankar Subramanian, Alexis VanStone, Vivian Wang, Lianna Weaver, Collin Woods, Grace Wurst, Natalia Yamka, Allison Ziegler
Grade 7 — Gioncarlo Barone, Jacqueline Basso,John Bevilacqua, Noah Brophy, Emma Cenholt-Haulund, Ella Jane Cook,Samantha Crosby, Taylor D’Andrea, Katherine DeRose, Tanvi Dongaonkar, Kathryn Finnegan,Gavin Fraczek,Giovanna Garofalo,Devyn Genet, Caitlin Hogan, Katherine Johnson, Neya Kidambi, Sally Kirk, Morgan Klepack, Pranav Kodakara, Sai Kulkarni,Julia Marin, Maxwell Neufeld, Kiersten Nyquist, Zachary Parente, Jathaved Pasham,Tatyana Santiago, Sierra Scott, Jacqueline Virasak
Grade 8 — Jack Allen, Jillian Bowen, Lauren Buck, Daniel Cao, Calyn Carbone, Garrett Cheng, Alexander Coley, Jacqueline Dale, Francesca Daniele, Kelly DeCarlo, Anna Farruggio, Meghan Ferri, Erin Forger, Megan Frattaroli, Joseph Gregory, Maya Kovachi,Hayley Kudey,Rachel Levinson, Brenna McNeece, Elena Mihaly, Ella Miller, Sophia Molnar, Joelle Nutter, Allison Palmieri, Mickayla Pang-Khloeum, Mollie Smith, Kathleen St.John,Elizabeth Stoelzel,Amanda Sullivan,Jasper Trinh,Ashley Velloso,Rachel Weintraub,Jason Winegar, Catherine Wisneski, Grace Xiong, Brandon Yanez
High Honors
Grade 6 — Abigail Adams, Chukwuemeka Anueyagu, Margaret Basbagill, Brenna Benvenuto, Logan Berko, Jordan Black, Aaron Bobela, Vincent Caldarone, Isabella Cao, Maura Carbone, Caitlin Carley,Laura Catuccio, McKaylan Connolly, Skylar Cuminotto-Reis, Brennan Curtin, Grace Cutney,Katryna Cylwik, Lukas Cylwik, Gillian Delmhorst, Nolan DeMelo, Isabella Fabrizio, Madeline Ferguson, Nicholas Forger,Ellie Forma, Sean Francoeur, Morgan Franz, Joshua Fung, Isabel George, Zoi Giagkos, Kaitlin Griffin, Jake Guedes , Zuriel Guerra, Risa Hilinski, Corinne Howell, Jeremy Ibaran, Kayla Incontro, Sidney Jackel, Christina Kingan, Abigail Knapp, Kyle Kolber, Noah Lafond, Isabella Lee, Paulo Lopes, Kathleen Marchetti, Gabriella Margolies, Julia Masiuk, Ellen Matzke, Caroline McAleavey, Margarita Medina, Reene Nemchek, Lily Oliver, Brooke Rubush, Connor Smith Isabella Socci, Luke Strong, RandyTorelli, Koji Torikai, Riley Trubovich, Emma Turiano, Matthew Tyburski, Austin Ulisse, Nicholas Valyayev, Catherine Wright
Grade 7 — Nathan Auten, Kaitlyn Bailo, Angelique Barreiro, Mia Bekech, Amelia Brace, Maxanie Byron, Grace Carrello, Matthew Christie, Faye Cohen, Andrew Coley, Zachary Cooper, Kaitlyn Coppola, Payton Corsi, Mary DeCarlo, Alannah Fleming, Brooke Formanek, Avery Genet, Sarah Greene, Lyndsay Guzzetta, Finn Hall, Wynn Haslam, Marco Huang, Connor Johnston, Chandini Kalidindi,Macarthy Keane, Claire Kehley,Cameron Kosak, Madhuvanthi Krishna, Charles Langworth, John Leo, Christopher Mejias,Molly Mellinger,Shreeya Movva, Corinn Ouellette, Thomas Pitagora, Madeline Pollock, Isabella Pucci, Morgan Rizzo, Micahael Samuel,Sean Sanchez, Lauren Sembrot, Vikasni Senthil, Allison Shairer, Anthony Smaniotto, Megan Smith, Patrick Spychalla, Rebecca Stowell, William Wardzala, Devonte Wilson, Jake Yacovacci, Lake Zajac
Grade 8 — Torelle Adebowale, Bayan Alarumi, Anthony Bambus,Kate Barton, Marcus Black, Leilani Brown, Julia Burns, Alexandra Castro,Matthew Catuccio, Bailey Cenatiempo, Annie Deal, Alexandria Debrosky, Jenna DeLucia,Amelia DePino, Natalie DeVito, Sarah Doris,Brian Essing, Lauren Fetzer,Elizabeth Foley, Sarah Gold, Olivia Gottschall, Makiyah Grant, Jacob Herman,Cameron Holmes, Paulina Kaczmarczyk, Jacob Kaplan,Allie Koch, Elizabeth LaFrance,Tiffany Le, Abigail Leighland, Jake Lenahan, Alexander Liao, Elisabeth Liggins, Genevieve McCann, Shannon McNally, Megan Morello, Kayla Nixon, Jessica Nyitrai, Emily Pitcher Sean Potvin, Evan Racette, Declan Rifflard, Michael Rizzo, Paige Rochelle, Abigail Saltis, Darcy Schietinger, Caroline Scinto, Gianna Socci, Courtney Trutt, Emily Umana, Joseph Vaitkus, Sadie, Walker, Lance Walsh
Honors
Grade 6 — Henry Ahle, Santiago Arenas, Amet Asani, Benjamin Barton, Creagen Bohner, Aubin Bulkley, Carolina Cabrera, Mia Cenholt-Haulund, Kaitlynn Cherubini, Vincent Chistoni, Tyler Christie, Dominick Cimmino,Lauren Clark,Thomas Coniglio, Liliana Cores, Amanda Cottica, Finnian Demott, Daniel DeRose, Chase Diamond, Lauren Doepper, Aaron Dressler, Antonio Echenique, Alessia Ferraro, Antonio Ferraro, Lucas Ferreira, Keenan Fraczek, Alana Gentile, Colleen Grennan, Jake Gruner, Josiah Hunter, Calista Ibaran, Alexander Ivanovich, Hope Ivanovich, Harrison Jarit, Amelia Kaczmarczyk, Alexander Kalapir, Andrew Kalapir, Daniel Kelly, Max Kimball, Shane Kochor, Jeffrey Kraus, Jack Labate, Elle MacKnight, Alexandra Manolakas, Olivia Mate, Colin McNally, Katarina Melnyk, Hibba Miller, Katherine Miller, Noor Miller, Ryan Mirrione, Raphael Morais, Korrie Munoz, Kevin Nguyen, Kiley Nguyen, Kayla Nichols, Ashley O’Connor, Nina Onofreo, Amr Othman, Eric Pedersen, Maya Pepin, Blake Persichilli, Austin Pinho, Logan Pranger, Sean Racette, Sierra Randolph, Andrea Rapoza, Ava Rose, Jason Rotunno, Joseph Sabin, Gabriella Santiago, Luca Santilli, Mariah Scott, Aidan Shove, Harsimar Singh, Charliann Smith, Peter Stofa, Christopher Tabacco, Lucas Taorimina, Mackenzie Tiani, Nathaniel Tibor, Peter Traussi, Jackson Tymula, Marianna Wegiel, Dara Weinstein, Francis Willis, Gabriel Winchester, David Wise, Niall Zaman, Kevin Zaros, Jake Zawel
Grade 7 — Avery Aaron, Nicholas Abriola, Angelina Alarcon, Anthony Amato, Mikiah Armstrong, Gabe Baber-Wynne, Bijan Behzadi, Kyle Benjamin, Lucio Bevilacqua, Rachel Bikofsky, Adam Blyberg, Rylan Brittain, Caroline Buck, Alexandra Callaghan, Stephen Cialini, Sean Clemons, Cedric Cohen, William Colbert, Aurielus Cole, Kendal Colford, Alexander Conaway, Skylar Cooney, Susanna Cordone, Daniel Costello, Joshua Crawford, Sarah Davis, Cooper Dayton, Wesley Deal, Anthony DeBiase, Louis DeBiase, Lia DeFelice, Matthew DeFilippis, Justin Delaney, Alexander DeMarrais, Ashely DeOliveira, Joseph DeRienzo, Braden Diamond, Arianna Diaz, Mia DiBello, Melanie DiFabio, Matthew DiGhello, Hailey Duva, Michael Duva, Matthew Esposito, Jude Farin, Justin Fernandes, Joseph Ferraro, Sean Ferris, Jessie Flam, Annalisa Frumento, Stephanos Galatas, Kimberly Gamarro, Joshua Glassman, William Goldbeck, Jordan Goncalves, Gannon Haley, Ryan Hannon, Claudia Hepfer, Kali Holden, Sara Holmes, Eli Jackel, Joshua Johnson, Sara Kelly, Duncan Kerr, Liam Kilgallen, Adam Killman, Kyle Klem, Evan Lansing, Brad Larson, Lia Leavitt, Benjamin Leeds, Melany Lewis, Jamie Li, Jayden Lucas, Juliana Martins, Justin McGee, Caitlin McMorris, Sabrina Merli, Max Micinilio, Sophie Miller, Madeline Minella, Megan Molloy, Joshua Mora, Chelsea Morton, Jack Mullen, Cameron Nagy, Jack Norton, Lily Nuland, Matthew Orlick, Rajkaran Padda, Tyler Park, Maximus Perez, Sebastian Perez, Lyndsy Pontillo, Leslie Quechol-Rojas, Bridget Rakoczy, Anne Ramadanovic, Evan Rogers, Avery Rosa, Jacob Ross, Liam Rua, Jason Rubinstein, Logan Rudich, Sara Sabin, Alaina Santos, Omari Senior, Hannah Shairer, Abigail Soutar, Anna Storino, Meghan Storry, John Strong, Ashley Swan, Emma Swan, Nicholas Tetu, Dylan Treacy, Ariela Treysler, Tyler Ulisse, Ingrid Vilarino, Paul Visconti, Grace Walsh, Mia Wurst
Grade 8 — Vincent Abriola, Symphony Akinloye, Saige Annakie, Patrick Benvenuto, Issac Berkowitz, Molly Bomann, Maria Brzozowska, Halle Camarota, Katarina Christensen, Christa Cialini, Chloe Cleri, Emma Copeland, Carly Costello, Danielle Cusumano, Caitlin Daigle, David Datz, Hailee Daunis, Anna Davis, Connor DeLawder, David DeMott, Keyanah DePina, Brooke DiVasto , Alaina Doris, Tyler Egan, Tyler Farmer, Owen Finnegan, Nicholas Forren, Matthew Gay, Joshua Goldman, Mileeq Green, Ian Griffin, Jake Gruttadauria, Colin Hoben, Brianna Howell, Edward Hughes, Grace Jackel, Michael Kayne, Jack Kimball, Theron Knapp, Isabella LaTorre, Anthony Lemma, Thomas Lenahan, Alana Leventhal, Joshua Liebowitz, Sean Marazita, Caroline Marchetti, Nicholas Maruschak, Luke Masiuk, Arielle Mcintosh, Meredith McKiernan, Abigail Meacham, Lauren Mecca, Nheriessa Medwinter, Owen Mikucki, Samantha Miller, Juan Mongua, Jeremy Montanez, Marshall Morse, Yukta Murjani, Christina Odendahl, Raphael Oliveira, Samantha Pereira, Ryan Pinto, Zachary Rapoza, Sabrina Sanchez, Zachary Seymour, Riley Simpson, Ella Smith, Kenna Stevenson, Alexander Tinker-Lamothe, Jessica Torelli, Eleni Wagner, Jason Wegiel, Michael Welch, Margaret Williamson, Abrianna Wilson, Ava Yakowicz, Andrea Zammarieh, Emily Ziegler.