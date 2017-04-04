Madison Middle School announces second marking period honors list

Principal Peter Sullivan announces the second marking period honors list at Madison Middle School.
HONORS WITH DISTINCTION
Grade 6 — Justin Adorante, Kaitlyn Allen, Nandhan Aditya Anandha Kumar, Pradnya Balamurugan, Kayla Barbagallo, John Bhagirathy, Chase Carkner, Maggie Carley, Matthew Cherfane, Dylan Chirgwin, Michael Citarella, Sofia Claypoole, Colin Csizmadia, Lia Goldstein, Madison Goncalves, Sophia Hatzis, Ashley Ho, Sienna Hoefer, Reshma Kode, Alyssa Lalli, Abigail Leonzi, Freud-Williams Maignan, Jackson Marsh, Christopher McGoldrick, Sriya Mukund, Lakshmi Nair, Connor Nevins, Katerina Nguyen, Gabriella Pavlov, Olivia Ray, Kendall Reilly, Sachitha Rupasinghe, Ashley Russell, Johannes Rysse, Robert Selinger, Arda Sencicek, Magdalena Seres, Christina Tamorria, Matthew Wich.
Grade 7 — Nathan Ayotte, Satvik Bagawadi-Ellur, Madelyn Barrett, Lindsay Bull, Jayson Caballero, Kailey Caballero, Brayden Crumb, Matthew Cummings, Tiernan Curley, Brian DelaRosa, Olivia DiCocco, Amanda DiPinto, Audrey Downs, LillyBelle Doyle, Khushi Dubey, Magnolia Hammel, Farrah Hass, Elise Heyman, Michael Hyland, Teresa Joseph, Nektaria Karagiannis, Emily Kegan, Sanjana Khatri, Saihari Kota, Jessica Li, Evelyn Marchand, Martin McGrath, Benjamin McKeon, Luca Minopoli, Jake Moffat, Steven Pelle, Yash Permalla, Erin Racicot, Rislyn Ferona Raja, Daniella Rivera, Megan Rondano, Eman Seyal, Shreya Shiju, Julietta Siciak, Carlie Siwanowicz, Sarah Stolze, Katherine Vasquez, Alekhya Vykunta, Eleanor Wu, Catherine Xie.
Grade 8 — Abigail Agostin, Brenna Asaro, Haylee Bango, Alexandra Baratta, Cassi Barbato, Gabriella Biondi, Ana Carlos, Ella Consla, Anthony D’Agosto, Gianna Fabrizi, Alexandria Fabrizi, Ella Fujimori, Supriya Ganti, Caitlin Ghent, Liza Goss, Keira Grant, Shea Grant, Rohit Gunda, Vanshika Gupta, Andrew Harvey, Julia Hull, Mansi Kabre, Mishka Kapoor, Morgan Keating, Katarina Kendall, Sona Kocinsky, Julia Larkin, Raymond Leonzi, Ava Mancini, Riley Marko, Lauren Matthews, Catherine McLaughlin, Kunal Mehta, Erin Melia, Amaya Mikolic-Berrios, Jensie-Rose Nicholas, Anthony O’Sullivan, Sofia Paolella, Nicholas Paolella, Param Pithadia, Nina Pizzicarola, Matthew Reilly, Carly Russell, Caroline Ryan, Hannah Seymour, Allyson Szabo, Lara Thaner, Lauren Vitola, Sean Yu, Derek Zielinski.
HIGH HONORS
Grade 6 — Zaina Abuzneid, Samantha Agostin, Austin Ashby, Lily Ayres, Anabelle Baratta, Ryan Berkowitz, Julia Bike, Carson Brunone, William Chappa, Abigail Chiodo, Molly Cousins, Mark Cronin, Caroline Cummings, Olivia Cunha, Sean Curley, Vitor deFreitas, Nithin Devanaboyina, Katie Duenges, Sophia Falco, Lucas Fernandes, Alexandra Flores, Megan Garrity, Scott Gell, Maxwell Gombos, Jenna Goncalves, Finley Gray, Abigail Ho, Matthew Inzitari, Nicolle Jankowski, Conor Kane, Ryan Klaiber, Sara Kocinsky, Kristine Kramer, Matthew LaSala, Natalie Leary, Amanda Lepore, Katherine Levine, Julia Lima, Jessica Link, Jack Lumpinski, Martyna Markowski, Isabella Mercado, Izabella Neiger, Katlyn Nielsen, Sheridan Oberhand, Kieran O’Sullivan, Sricharan Palla, Dena Racioppo, Ryan Riccio, Matthew Rosa, Ryan Rydecki, Nicole Sanfilippo, Christopher Sarlo, Thalia Savvaides, Joseph Tamorria, Madeline Tencza, Grace Trotta, Matthew Trotta, Ryan Warner, Luke Wismar, William Zaslow.
Grade 7 — Alyssa Andrews, Peter Antoniou, Brandon Aulac, Gustavo Ayala, Kiley Barbagallo, Kurtis Bleakley, Kyle Bleakley, David Buckley, Carissa Burns, Olivia Centopani, Dominick Chuka, Abigail Clark, Allison Clausi, Leah Cody, Nicoletta Colucci, Grace Dias, Emma Dubreuil, Jenna Duffy, Mia Egmont, Omar Ennis, Lucia Ferreira, Ryan Frate, Carly Gallace, Emma Gentry, Mia Ghitsa, Norah Hampford, Tyler Hobbs, Sophia Inzitari, George Kane, Kevin Katragadda, Jillian Kelly, Anthony Koutsitzis, Talia Lalli, Edrina Laude, Ainsley Lilly, Sophia Lowenberg, Mary Lynch, Madison Mascola, Aaron Mathew, Brett McLean, Jamie McPartland, Elliot Miller, Ava Neville, Cayden Paymer, Lorin Pellegrino, Jake Peterson, Morgan Plitnick, Jakub Poznanski, Juliana Pucciarelli, Anjana Rajah, Alexandros Raptopoulos, Rima Reddy, Iliana Rodriguez, Abrahim Sakakini, Juliana Sassano, Isabelle Sinise, Owen Solano, Chase Soucy, Clinton Springer, Claire Strizver, Tiffany Suporn, Olivia Szabo, Roger Trapasso, Anushree Unni, Julia Vieux, Brayden Ward, Alexander Weisensee, Danielle Yardis, Zachary Yorulmaz.
Grade 8 — Aileen Aizenshtat, Hannah An, Rose Baker, Hannah Bershefsky, Ritika Birje, Benjamin Bronstein, Matthew Burgos, Thomas Capalbo, Jared Cappello, Ryan Carroll, Elizabeth Corcoran, William Crecca, Chelsea Cunha, Arianna Diamond, Ayden Dias, Joseph DiLeo, Connor Downs, Alexandra Feretti, Emily Gossman, Grace Hickey, Alexandra Iozzo, Dale Kivits, Sai Vikram Kolasani, Emily Kong, Ryan Lamy, Luke LaSala, Emalia LeClerc, Allison Lee, Grace Lesko, Molli Lewis, Katharine Lima-Galazka, Colin MacNeill, Alyssa Mancini, Madeline Marsh, Emma Marsh, Megan McCarthy, Erin McDonald, John McLean, Georgia Millman-Perlah, Stephanie Olah, Shannon O’Shea, Hailey Pomianowski, Ina Rahalkar, Amanda Ruchalski, Collin Rydecki, Jackson Smith, Lyla Thaner, Callan Vaughn, Colin Walsh, Catherine White, Tej Yalamanchili, Alexa Yardis.
HONORS
Grade 6 — Jordyne Almeida, Roya Altan, Daniel Amaral, Gracie Angon, Shahid Arif, Brian Babo, Colleen Baker, Garrison Bennett, Medha Bhatnagar, Jake Biondi, Jolia Bristhole, Matthew Bronstein, Maddalena Capone, Andrew Carley, Sean Collins, Max Cousins, Brennan Cutter, Julia Dacampo, Christina DeAlmeida, Gabriel Deist, Aidan Demshak, Grady DeNomme, Anthony Desautels, Sai Devanaboyina, Jack Dial, Jack Durland, Aidan Elliff, Adelaide Fernous, Jarrett Flynn, Jennifer Flynn, William Genuario, Steven Ghent, Maya Gibson, Riley Girard, Julia Grillo, Anthony Guarino, Effie Hasiotis, Christopher Helfrich, Jessica Howes, Jayne Hughes, Mark Husted-Edwards, Andrew Iannucci, Janet Jimenez, Emma Jonas, Leo Katz, Benjamin Kellogg, Amina Khan, Jack Kivits, Timothy Kouble, Ronald Kramer, Dylan Lamy, Samuel Lapham, Colby LaSalle, Sophia LaSpina, Jin-Gyeong Lee, Collin Lepore, Warren Little, Nicholas Lobuono, Erin Lui, Elizabeth Lynch, Michael Mancini, Anthony Martini, Gabriella McCrae, John McDonald, Maxton Mendes, Tyler Miller, Brian Miranda, Hallie Montes, Ashley Moran, Valerie Morantus, Divjot Muchhal, Sricharan Nuthalapati, Julian Pastore, Madelyn Peddle, Alysa Perry, Talia Pettinella, David Picarelli, Hayley Platt, Derek Ploski, Jesse Pranger, Gabrielle Presutto, Tahir Price, Rebecca Quintana, Richard Reale, Keira Redgate, Carly Rhodes, Jourdin Rivera, Madeline Rondon, Camdyn Roth, Frank Rotonto, Jacques Roy, Kaitlyn Russell, Kelsey Ryan, Joseph Sabato, Dana Schafer, Justina Shaw, Grant Smith, Brandon Smith, Connor Stamos, Alexandra Sullivan, Tori Tanase, Royce Thaner, Lynn To, Jacob Ulmer, Xabier Uriguen, Audrey Vacca, Jada Valentin, Brittani Valentino, John William Verrelli, Julia Wendt, Sean Zacchia.
Grade 7 — Mohammed Abunar, Omar Ahmed, Jack Arcamone, Dominic Arvai, Tyler Bashar, Alwin Biju, Celine Bozukluian, Samantha Branning, Kylie Brown, Ava Bucci, Brooke Buzzeo, Garret Calandro-Bitjeman, Monet Campbell, Ellie Carraturo, Lisa Castaldo, Marcella Cecere, Matthew Chamberlain, Jadyn Coffin, Courtney Coffin, Samuel Cohen, Lily Cong, Taylor Crecca, Colin Cunningham, Tanner Daly, Beatriz deFreitas, Gabriella Delales, Katie DeLucia, Amelia Diaz, Olivia DiBerardino, Matthew DiJoseph, Charles Duffy, Ryen Duffy, William Eckert, Wendell Eiderique, John Eisenman, Emma Ekstrom, Ashley Engen, Carly Epstein, Adam Essaihi, Zachary Fogelman, Sydney Fox, Max Fujimori, Justyn Garcia, Olivia Gavlick, Aiden Giammarco, Juliana Giovannini, Andrew Grabinski, Angus Grout, Natalie Hall, Derek Healey, Emely Huerta, Logan Huzi, Ava Inesta, Samantha Irizarry, Archit Joshi, Spencer Kennedy, Zainab Khan, Kevin Korchinski, Olivia Lagano, John Lalli, Cassie Lathrope, Ari Lederfeind, Jack Ligouri, Catherine Liptak, Issac Lyne, Alexandra Magi, Maxwell Malin, Riley Maloney, Lily Massimino, John McCain, Olivia McCrae, Mackenzie McDonough, Avyay Menon, Kiyara Miles, Jack Nemec, Chloe Nestro, Phillip Okoroafor, Garrett Owen, Caroline Pagliaro, Courtney Parenzan, Maylla Patto, Olivia Phelan, Phillip Pires, Gabriel Pittman, Gia Powar-Barhpaga, Jacqueline Reda, Allison Rivera, Emilia Roberto, Jack Rogan, Kendal Rogers, Emily Sabad, Robert Sanderson, Jake Sanderson, Christopher Scalise, Lucas Scarabosio, Julia Schmitz, Zachary Searles, Armando Sevilla, Corbin Smith, Connor Smith, Dylan Smith, John Spielman, Christopher Starr, Megan Sullivan, Genevieve Terzi, Heer Thakkar, Michael Thanasoulis, Alyssa Valentino, Riley Wade, Samantha Wallak, Katherine Wang, Chase Wirth, Aston Yip, Atice Zulfi.
Grade 8 — Markbran Albertorio, Platini Angelucci, Caitlyn Arnone, Tristan Aubrey, Gabriel Barreto, Elliott Bello, Bailey Bochicchio, Joanne Bogen, Christian Borchetta, Yaniv Bowman, Mackenzie Bruggeman, Julianna Buehler, Aidan Burns, Jose Canches, Henry Carlson, Joseph Charamut, YeEun Choi, Grayson Chopskie, Charitarth Chugh, Nicholas Coclin, Erin Davidson, Michael Dedvukaj, Anthony DeSabella, Adriana DiGirolamo, Alexis Dobson, Robert Dunkle, Brooke Eckardt, Andrew Eisenman, Brianna Firgeleski, Serena Formoso, Alyssa Gouveia, Joseph Granata, Benjamin Grillo, Henry Honychurch, Ethan Hughes, Kevin Jankowski, Jillian Jezior, Kailyn Jimenez, Anna Kacin, Mia Karpowich, Lindsay Krois, Kaitlyn Ligouri, Julia Lindwall, Brittany Mairano, Jacqueline Malheiro, Sophie Malin, Red Malqued, Joshua Masi, Bailey McGuigan, Sarah McStravick, Joseph Megale, Jeremy Merkin, Sebastien Mettellus, Shane Miller, John Mocker, Isabella Moreira, Andrew Morris, Isabelle Musto, Ganesh Nachiappan, Kenneth Okoroafor, Sean Owen, Hailey Paine, Andrew Palo, Nicholas Paskevicz, Grady Paulson, Anthony Pena, Kelly Phan, Conor Poholek, Jacob Polatsek, Abigail Prizio, Jack Reidy, Kenny Rivera, Sarah Rocco, Yelena Rodriguez, Delaney Roth, Joseph Rutigliano, Matthew Ryan, Jack Silva, Eric Suarez-Castro, Sean Sullivan, Madison Taylor, Luke Therriault, Fiona Thompson, Dante Valentino, Angelika Vlamis, Zachary Volante, Caitlin Vozzella, Erik Weisensee, Xiao White, Olivia Wilkins, Charlene Wood Dilone, Samantha Yeung, Cailyn Zanesky, John Zaslow.