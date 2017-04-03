Trumbull High School announces first quarter honor roll students

HONORS WITH DISTINCTION
Grade 9 — Cyrus Asgari, Grace Brophy, Taylor Casine, Benjamin Cousins, Rajashree Das, Vincent DiLeo, Cole Guzzetta, Rowan Hanna, Gillian Hannon, Ana Hernandez, Nancy Lee, Adam Lewis, Isabella Mantone, Jessica Marchetti, Gabriella Modugno, Joanna Pirog, Gabrielle Rodia, Samantha Rondini, Griffin Schutz, Abigail Stevens, Alvin Thomson, Jaime Tolk.
Grade 10 — Assef Badr, Kyle Beck, Ethan Dikmen, Madison Formanek, Bianca Franchi, Christopher Lepore, Benjamin Micinilio, Falcon Sirichantho, Wyatt Smith, Eric Sorge, Liam Walsh.
Grade 11 — Lindsay Adams, Kassandra Castaldi, Alberto Chavez, Meghan Crowley, Victoria DiPietro, Julia Esposito, Sarah Giaquinto, Margalit Hausman, Julie Hyland, Christine Jorquera, Emma Karpowich, Julia Louw, Morgan Mallozzi, Stefano Mancini, Derek Marble, Ishan Negi, Jessica Parillo, Krisha Shah, Saloni Shah, Jake Teixeira, Matthew Yellen.
Grade 12 — Walaa Achour, Andrea Alicea, Connor Bailo, Katherine Boback, Melanie Bodington, Omer Bowman, Sara Bruckmann, Kate Burns, Angere Chen, Akhila Chinepalli, Isha Dalal, Amanda DeLucia, Caylie Fischer, Emily Fox, Jacob Fried, Nicholas Furia, Oscar Hernandez, Edward Herndon, Matthew Kerr, Lydia Krahn, Angelika Kremens, Brent Logan, Nicholas Marchenko, Ethan Murray, William O’Brien, Sean O’Hagan, Catherine Qiu, Michael Salvestrini, Lena Thomas, Samantha Werner, Maxwell Wheeler, Keerthi Yalamanchili, David Yankura.
HIGH HONORS
Grade 9 — Thomas Acri, Eman Ahmed, Nada Ahmed, Victoria Almazan, Lauren Ariano, Kyle Atherton, Olivia Becker, Aaron Berkowitz, Erik Bielski, Neha Biju, Sarah Bosik, Faith Bouffard, Donald Burke, William Cardone, Lucinda Carlos, Grace Carravone, Gabriela Castelan, Emily Cavaliere, Andrea Chandler, Meghan Cody, Theodore Considine, Alexandra Coppola, Thomas Coppola, Samuel Cordone, Irene Cubides, Matthew D’Amato, Evani Dalal, Elizabeth Davis, Nathan DiPinto, Sara DiVasto, Juliette Doyle, Joshua Dubreuil, Mona El-Mouwfi, Charlotte Erenberg, Brendan Estacio, Natalie Feidt, Ryan Ferris, Lauren Fox, Emily Gell, Emma Gold, Jordan Goldberg, Amelia Grasso, Connor Graziano, Olivia Grecco, Grace Hall, Anna Haydostian, Elizabeth Hazen, Casey Heyman, Hannah Holgerson, Julia Huzi, Katelyn Iannucci, Priyanshi Jha, Ashleigh Johnson, Maeve Jordan, Vaishnavi Kandala, Shania Kiffin, Sarah Klepack, Nidhi Kuchikulla, Sarah LaMadrid, Noah Lansing, Peyton Lao, Meghan Lepore, Jillian Lewis, Erin Lindsey, Anthony Lovanio, Michael Magut, Collin Mallozzi, George Manesiotis, Rebecca Margolnick, Abigail McDonald, Daniel McKeon, Abbygail Michel, Emma Mikucki, Natalie Modugno, Lauren Moran, John Morello, Gabriel-James Morgia, Liam Mottolese, Vanessa Moutinho, Brandon Neri-Jacobs, Jeanie Nguyen, Bianca Nicefaro, Alec Nuland, James O’Brien, Joy Odigbo, Natalie Onofreo, Sabrina Orazietti, Gabriella Papanikolaou, Jocelyn Paymer, Alexandra Paz, Brendan Phelan, Ryan Piccirillo, Alexandra Pogany, Gillian Primavera, Howard Qian, Manuela Riano, Jalene Rivera, Caitlin Rodko, Emily Ruben, Joshua Rubinstein, Tyler Rudich, Deja Salahuddin, Tessa Schober, Julia Schuerlein, Samantha Schumacher, Rushil Shah, Nolan Shay, Alison Shively, Cassidy Silvernail, Aaron Smith, Aidan Smith, Ellen Smith, Peter Smith, Claudia Soberal, Spencer Soderholm, Emma Steers, Emily Stelman, Jada Stewart, Steven Tabacco, Theresa Tartamella, Brandon Travisano, Helen Vasquez-Ramos, Zachary Walsh, Samuel West, Kathryn Wilkinson, Kai Wismar, Bianca Woodward, Juliana Zaccagnino, Alessandra Zaffina, Victor Zelaya.
Grade 10 — Alexa Adinolfi, Eliane Baijal, Liliana Bencivenga, Abigail Blanchfield, Logan Brown, Emily Caiola, Daniella Chuka, Emily Clausi, Maggie Coffin, Ryan Cranston, Sarah Dawson, Christopher DeAndrea, Samuel Dennis, Simone Dewar, Devin Dicocco, Allison Doran, James Dubreuil, Safa El-Mouwfi, Edip Erken, Jessica Esposito, Camryn Fetzer, Lindsey Flavell, Valeria Garcia, Christopher Gayda, Lillian Griffin, Rachel Hage, Eric Harvey, Lauren Haslam, Brooke Hass, Anna Hepfer, Isabella Hodson, Owen Hopwood, Lauren Hough, Emily Intemann, Juliana Jordao, Skylar Jorge, Sydney Keogh, Francesca Klein, Erin Knapp, Sophie Kramka, Erica Kushner, Noah Lao, Britley Learnard, Rhiannon Lenz, Meghan Lesko, Julia Levine, Noah Liven, Timothy Lojko, Margaret LoSchiavo, Josephine Magnotti, Sandra Mai, Manan Manchanda, Lakshmi Manne, Gregory Manz, Kaitlyn Marcinko, Madison McGee, Porter Mead, Dakota Minick, Regina Misercola, Abigail Moran, Katherine Morton, Jada O’Meara, Christina On, Dylan Palinkas, Joseph Palmieri, Daniel Parillo, Wael Pezreh, Carmen Phan, Kimberly Rodrigues, Laura Salazar, Joshua Salem, Jessica Salgado, Caroline SanAngelo, Timothy Seymour, Arnav Srivastava, Annika Stadler, Isabella Stagliano, Liam Staines, Merritt Stevenson, William Stowell, Andrew Tivadar, Harman Ugra, Katherine Ventresca, Nicholas Williamson, Migdalia Wood, Andrew Yao.
Grade 11 — Rushil Ahuja, Catherine Allen, Natalie Almonacid, Samantha Almonacid, Daniela Alvarez, Katelyn Ariano, Cameron Bachlechner, Irene Bal, Clarita Bedoya, Morgan Blyberg, Rithvik Bomma, Brooklyn Cenatiempo, Sabina Chavez, Liliana Chipman, Joseph Ciambriello, Vittorio Colicci, Emma Crawford, Danielle Cross, Audrey Crowe, Lucas Davis, Angelika Demestihas, Joshua Diamond, Viraj Dongaonkar, Thomas Dzurenda, Bridget Essing, Victoria Ferrer, Hudson Fetzer, Michael Fiori, Connor Flaherty, Kayleigh Fleming, Robert Foley, Lalith Gannavaram, Kavya Ganugapati, Katherine Gregory, Joseph Guedes, Melanie Haight, Ashley Haydostian, Allison Hazen, William Hnatuk, Donghai Huang, Christie Hurteau, Lianne Iassogna, Alysha Jhaveri, Abigail Johnson, Nicholas Johnson, Jack Jones, Emily Jorge, Leila Kabbani, Masud Kabir, Manya Kidambi, Andrew Koch, Haley Komorowski, Elizabeth Kramer, Meagan Kubicko, Jennifer Levine, Evan Lindsey, Jessica Lipinski, Natalia Llanos, Lauren Louw, Rebecca Lubbert, Karlie Lucas, Aisling Maguire, Miriam Marino, Samantha Markland, Ashley Matera, Mia McKinney, Jonathan McLeod, Joshua Merkin, Tamara Michel, Lauren Miolene, Kevin Moccia, Colleen Mocker, Cassandra Moeller, Mary Mottolese, Ashley Murat, Catherine Odendahl, Bertu Okten, Bhianca Oliveira-Barbosa, Eric Palinkas, Meghan Passeri, Michelle Pavloff, Armand Perez, Vishal Ramesh, Zachary Rudich, Mark Russo, Jillian Ryan, Anjeli Sambasivam, Ashwin Sambasivam, Meghasri Shankar, Angelica Sidorowicz, Natalie Smerling, Eva Solano, Julianne Spillane, Elisabeth Stankevitz, Rachel Starr, Megan Switzgable, Amy Tran, Patrick Vetter, Anna Vitols, Caitlin Walsh, Helen Werner, Cassidy Whiteway, Gregory Wyckoff, Nicholaos Xenakis, Panayiotis Xenakis, Jacob Yellen, Alev Yorulmaz, Tracey Zelaya, Alexander Zimmerman, Diane Zou.
Grade 12 — Yasmin Achour, Hayley Adams, Morgan Albert, Dario Arganese, Jason Atilho, Bianca Barreto, Matthew Bedoya, Emily Bergers, Isabel Berte, Spencer Biebel, Laura Bielicki, Kara Bowen, Olivia Bucci, Natalie Buonaiuto, Colin Burke, Jake Cappello, Christopher Cerulli, Nathan Choi, Madeline Cohen, Michael Collins, Abigail Conroy, Briana Costantini, Amelia Crosley, Rebecca Crosley, Amanda Cusumano, Griffin D’Amato, Katherine D’Amato, Raymond Delvecchio, Grace Eaton, Victoria Estacio, Tamara Febus, Jenna Feretti, Mayte Figueroa, Samantha Fitzpatrick, Adam Giammattei, Kevin Granata, Alex Greco, Michael Greco, Samantha Guman, Kyle Gunter, Craig Haber, Jennifer Hance, Lilah Heyman, Salena Hingorani, Katharine Hite, Sophia Hopwood, Nicholas Juricic, Julia Kaplan, Harrison Klas, Dylan Koury, Kyle Koury, Sarah Koury, Christopher Lifrieri, Cory Lionetti, Fabiola Louis-Fin, Alyssa Lucas, Molly Malloy, Dominic Martire, Nicole Marzulli, Gregory McKeon, Alice Merville, Samuel Micinilio, Alek Mierzejewski, Robert Miyaki, Giridhar Murali, Ethan Nair, Madeline Nemchek, Teresa Nguyen, Daniel Noe, Bridget Nusom, Kari Ostensen, Natalia Paskevicz, Isabella Presutto, Danielle Rice, Kevin Rivera, Mariah Rivera, Emma Roca, Rachel Roca, Anya Rovello, Daniel Ruchalski, Ryan Ruff, Cassidy Ryan, Isabella Ryder, Adam Sahar, Gabrielle Schaab, Hurian Semeghini, Kelly Shouvlin, Sydney Sirkin, Rebecca Socha, Emily Sommer, Jack Sommer, John Stachura, Evelyn Stelman, Anush Sureshbabu, Ally Tate, Lea Thompson, Emily Tinnesz, Claudia Tucci, Alexander Veilleux, Juliana Verrelli, Erin Wallace, Jorge Wismar, Elizabeth Wynne, Ajshe Zulfi.
HONORS
Grade 9 — Marly Ackley, Navya Ajay, Gabriella Alarcon, Lachezar Aleksandrov, Andreea Alexandru, Naomi Allen, Omar Alsakkaf, Colin Atilho, Matthew Bagley, Samuel Bal, Brooke Bartlett, Gianna Bartoli, Isabella Basic, Jillian Batista, Amelia Bauro, Megan Becker, Allison Bennett, Declan Bohner, George Bomann, Margaret Brady, Caitlin Britell, Brandon Buda, Tara Burns, Bryan Calabrese, Mia Campbell, Alex Candelaria, Alyssa Capozzi, Carolyn Cardell, Sophia Carlson, Hannah Carrafiello, Joseph Castaldo, Camilla Cennamo, Isabel Chistoni, Paige Corsi, Brandon Csizmadia, Andrew Cutter, Tucker David, Evan Davidson, Sara Davies, Joseph DeFusco, Adriana Delfino, Kalissa DeStefano, Gianna DiBello, John Dima, Leonard Dinardo, Andrew Doherty, Alyssa Douthit, Roberto Echenique, Raquel Egea, Molly Fabrizio, Evan Faith, Anthony Falco, Julia Falzone, Melissa Fernandes, Christina Ferraro, Natalia Ferrer, Hunter FitzGibbons, Leah Fleischner, William Flewelling, Abigail Flynn, Marlie Forma, Kristina Franco, Sophia Fromageot, Alfio Furnari, Julia Gavriilidis, Erianna Gentile, Benjamin Giammattei, Abigail Giaquinto, Lindsay Gibbs, Piper Glass, Robert Goldstein, Molly Golger, Christian Goncalves, Adrianna Gonell, Andrew Grant, Chandler Green, Alicia Gromley, Maeve Hampford, Arianit Hasandjekaj, Gwenevere Healey, Anders Hebeler, Olivia Hogan, Justin Horvath, Nikolai Ignatov, Stephanie Iriarte, Jaclyn Irizarry, Nicholas Jack, Brayden Johnson, Ryan Johnson, Ruben Jolly, Entonia Jones, Deja Joyner, Leah Karlan,
Also, Sneha Kelkar, Nicholas Klaiber, Magda Kmiecik, Jordan Knight, Micaela Korchinski, Kaitlyn-Marie Kryzanski, Caroline Kuroghlian, Zachary Kurtz, Abbey Kwieraga, Coby Levison, Emma Lilley, Kaili Littlejohn, Hannah Lopez, Deanna Malaterra, Kyle Marin, Andrew Marini, Natalia Markowski, Alyssa Marlin, Matheus Martins, Ava Martire, Timothy McCrae, Elizabeth Miller, Logan Miller, Nicola Milovanov, Marco Minopoli, Mackenzie Minor, Tomer Mogilnitzky, James Morantus, Julia Nevins, Molly Nguyen, Andrea Nieves, Brady O’Hara, Kyle Occhicone, Katelyn Oppedisano, Emma Osborne, Kyle Osterberg, Olivia Osterberg, Lilly Paige, Dante Palmieri, Suriya Paul, Allison Pavloff, Darby Pethrick, Margaret Pierce, Hailey Pinto, Jack Pires, Lucas Racioppo, Joseph Ramadanovic, Julissa Ramirez, Ervina Rekovic, Avery Rice, Emily Rosenburg, Donald Ryan, Andrew Saitta, Jacob Saltis, Michael Sarlo, Nicole Sauer, Andreas Savvaides, Sabrina Scaccia, Genevieve Schaab, Benjamin Selby, Cole Sembrot, Evan Seymour, Anushka Sharma, Nicholas Siwanowicz, Abigail Soltis, Joseph Soltis, Andrew Spillane, Brianna Sudhakar, Dunya Sulaiman, Anthony Surrusco, Oliver Thompson, Christopher Tyburski, Olivia Vacca, Joseph Vano, Christian VanZyl, Gabriella Vartuli, Jackson Vicente, Jakob Viera, Wendy Vo, Annalise Williams, Aidan Zacchia.
Grade 10 — Hameed Abuzneid, Christopher Alegi, Tatiyanna Allen, Ashley Anderson, Alexa Andrews, Hailey Angelucci, Mustafa Arif, Blake Asaro, Joseph Auger, Rickey Auger, Hannah Auten, Amaan Bangi, Ali Behzadi, Delaina Bellows, Lauren Bennett, Nicholas Bonaventura, Nathan Bowen, Kevin Bruggeman, Benjamin Bucci, Jada Burton, Catherine Buttiker, Alysse Buzzeo, Madeleine Buzzeo, Allyson Cano, Josh Cappello, Emily Cardinale, Hugh Carlson, Erica Carpenter, Matthew Caruso, Nicholas Castaldo, Michael Catuccio, Samuel Cerone, Michael Cerulli, Angela Cetrangola, Teresa Cetrangola, Alexander Chopskie, Dominic Christensen, Frank Cioffi, Aidan Clark, Daniel Clark, Alexandra Coclin, Isabella Coelho, Alexandra Colondona, Alex Anne Colucci, Kyle Cornelio, Caleigh Coty, Claire Cunningham, Aleksander Cylwik, Gretchen D’Amato, James Daniele, Wade Dayton, Ashley Deal, Irene DeFelice, Layla Delarmelina, Stephanie DeOliveira, Analeisa DeRubeis, Jenna DeSabella, Nikitha Devanaboyina, Nicole DeVito, Elizabeth Duffy, Ava Dunn, Matthew Dunn, Kayla Eaddy, Nathaniel Endresz-Vlachos, Bianca Espejo, Lianna Feher, Luke Feretti, Michael Fitzpatrick, Colin Foley, Andrea Fonseca, Kylie Forstrom, Cassie Gallace, James Gallo, Anushka Gangwar, Soumya Ganti, Nathaniel Garcia, Megha Gaur, David George, Gianna Ghitsa, Ryan Giammarco, Harrison Gilberti, Olivia Giovannini, Lauryn Giuliano, Ryan Gomes, Edward Gonell, Megan Griffin, Maverick Grillo, Caroline Gunter, Isha Gupta, Evan Gutowski, Brian Hance, Nigel Hayes, Alice Honychurch, Jett Hughes, Robert Hughes,
Also, Maxwell Hutchins, Zachary Iannucci, Victoria Ingersoll, Joshua Jagiello, George James, Meghan Jensen, Kevin Johnson, Erin Jones, Ishit Joshi, Alexander Jozwa, Dana Jurgielewicz, Hunter Kadish, Sky Kamara, Alison Karpowich, Gregory Kaufmann, William Kayne, Lauren Kelly, Olivia Kennedy, Calvin Killman, Sarah Klaiber, Hunter Klas, Jonathan Kosak, Piper Kozar-Meyers, Tejas Kulkarni, Shalini Kuzhippat, Pawel Kwiecien, Abby LaBanca, Christopher Lackowski, Luke Lamy, Annika Larson, Trinhan Le, Trisha Le, Amanda Lee, Benjamin Lee, Dylan Leigland, Daniel Lenahan, Thomas Leonard, Mackenzie Leszko, Michelle Levine, Lucas Liebowitz, Anna Ligouri, Ava Marie Liptak, Savannah Mantone, Adele Marchenko, Landon Marcovici, Rebecca Marcus, Nicholas Marinos, Marc Mascola, Isabella McCain, Liam McEniry, Jake McGurk, Michael McHugh, Katelyn Megale, Nicholas Micinilio, Christopher Migliarese, Katelyn Miller, Daniella Milovanov, Natalie Miranda, Aleksandra Misiewicz, Kristila Mjeshtri, Daniel Moderno, Valentina Molano, Claudinei Moreira, Sabah Munshi, Mackenzie Neary, Brianna Nguyen, Colton Nicholas, Jared Nieves, Madeline Nigro, Matthew Nusom, Justin Nyarady, Kelly O’Leary, Anthony Ormond, Isabella Osak, Emily Palmer-Shay, Julia Palmieri, Christina Paredes, Graham Pelligra, Sean Peters, Daniel Pitagora, Srishti Pithadia, Karilina Pleva, Sophie Polatsek, Samantha Pollock, Joseph Polzello, Klaudia Poplawski, Christopher Prizio, Valerie Rakoczy, Iraklis Raptopoulos, Bryant Recker, John Recker, Rishabh Reddy, Dylon Reeve, Reese Remeika, Elizabeth Rhodes, Andrew Ribeiro, Michael Richardson, Mya Ridley, Justin Rifflard, Justin Riggs, Alexandra Ritsatos, Julia Roberto, Ivan Rosales, Jessie Rosen, Jeton Rugova, Emily Ryan, Christine Salinas, Cayden Satin, Jenna Schlatter, Henry Schober, Krystina Schueler, Justin Schwartz, Kimsorn Seng, Santiago Serna, Loic Seznec, Malia Shaw, Samantha Shaw, Grace Shay, Clare Siebold, Madison Silva, Nikki Silva, Ashley Simon, Japna Singh, Audrey Soltis, Michaela Speer, Samantha St.John, Evan Strausser, Allison Targowski, Robert Tatto, Jack Therriault, Andrew Tinnesz, Adam Tolk, Cade Toth, Nicholas Trapasso, Victoria Tucciarone, Madeline Tucker, Matthew Twarog, Joshua Vaughn, Ryan Vawter, Julia Vaz, Adith Velavan, Kathryn Verrelli, Robert Wagner, Karina Walsh, Kaylin Walsh, John Welch, Michael Wise, Vincent Yanez, Samantha Yankocy, Rachel Zack, Claudia Zhang, Kyle Zielinski, Seth Zweig.
Grade 11 — Kylie Adams, Meghan Ahearn, Archana Ajay, Unique Akinloye, Matthew Auger, Peter Autuori, Courtney Babson, Ethan Bachand, Morgan Beck, Benjamin Bello, Victoria Benedicto, Jack Berte, Mohit Bhushan, Alexander Birnbach, Owen Borders, Michael Bothos, Maxwell Bowen, Sophia Bragg, Noelle Brideau, Sarah Brindisi, MaryAngela Britto, Parker Brown, Taylor Brown, Peter Brunone, Robert Buhrendorf, Catherine Buroker, Emma Butler, Christopher Calabrese, Ian Calandro-Bitjeman, Ashley Capece, Moriah Caraballo, Patrick Carr, Morgan Carrano, Jacob Carroccia, Caroline Chase, Riley Chase, James Chiappetta, Sarah Cirillo, Hannah Cohen, Andrew Colford, Christopher Conaway, Alexandra Conlan, Amber Costa, Amy Csire, Kiera Cullen, Nicholas D’Agosto, Brianne Daly, Brett deBouver, William DeFusco, Jonathan DeMelo, Dante DePina, Brooke DeRienzo, Delilha DeStefano, Grace Donovan, Jack Duda, Ramije Egriu, Valerie Eigenrauch, Jason Eisdorfer, Robert Ellis, Nicholas Esposito, Ethan Fair, Courtney Fairfield, Carla Faura, Kayleigh Fogliano, John Forster, Conor Fox, Nikolas Fritea, Jack Fritz, Frank Galletti, Roza Gavriilidis, Alexander Gay, Meghan Geraghty, Jessica Gibbs, Abram Goda, Julia Gold, Gabriela Gomes, Sarah Gossman, Kyle Graham, Jack Gray, Camryn Gruner, Owen Hallock, Adela Hasandjekaj, Breanna Hayes, Michael Hazen, Kelsey Hehir, Andrew Hesse, Leen Hiba, Brandon Horton, Tristan Howard, Kya Hunter, Olivia Iacono, William Ieronimo, Stephen Ioli, Allison Jack,
Also, Julia Jager, Sheryl John, Kristin Johnson, Judy Kabbani, Cameron Kacin, Maxwell Kali, Julie Keckler, Brianna Kemper, Gillian Kick, Thomas Krois, Alyssa Kryzanski, Matthew Kuroghlian, Gabriela Kwiatkowski, Jarrett Kycia, Laura LaMastra, Amanda Leonard, Brendan Letizia, Ryan Levy, Allison Lewis, Jessica Llanos, Courtney Lynch, Margaret Lyons, Brian Mai, Shaye Manton, Jamie Maresca, Latrell Margraff, Erica Mariani, Natalie Marini, Eric McCabe, Kathryn McEwan, Grace McLean, Jillian McStravick, Thomas Melia, Andrew Menjivar, Katie Merkle, Charles Miller, David Miller, Romaan Miller, Matthew Mocker, Alexandra Montanaro, Andrew Montanez, Daniel Morales, Erin Moriarty, Tara Morrison, Lainey Muller, Evelyn Musto, Taylor Needleman, Nicholas Nestro, Alec Neubauer, Michael Nevins, Theodore Nguyen, Alexa Nicoli, Allison Nielsen, Amber Osborne, Adam Osterberg, Ryan Paganelli, Kristen Pagliaro, Meilena Pang-Khloeum, Erika Pettway, Melina Picarazzi, Brendan Picarelli, Joseph Piccolo, Olivia Pineau, Jonathan Pitcher, William Prezioso, Izabela Raczkowski, Justin Ramos, Delisha Ramsay, Chelsey Reynolds, Emma Rivellese, Matthew Rivnak, Emily Robear, Isabelle Rondon, Laura Rosales, Renzo Rosales, Erik Rosso, Tyler Rubush, Jaclyn Ryan, Kara Rydelek, Jose Salazar, Yara Samhan, Helen Samoskevich, Matheus Santiago, Katie Sarnecky, Kaylee Savvaides, Lauren Scaccia, MarcAnthony Scaccia, Victoria Scala, Fiona Schachinger, Matthew Seuch, Julia Shikhman, Shannon Siebold, Marguerite Silva, Harshpreet Singh, Katherine Smith, Ryan Smith, Jake Stamos, Ashley Storino, Leanne Suazo, Meghan Sullivan, Jennifer Swort, James Tamarkin, John Targowski, Naomie Tisdale, Madison Touri, Sabrina Tran, Haley Travisano, Nathan Turner, Riley Usher, Gianni Valentin, Zachary Vartuli, Raisa Vazquez, Laura Velez, Victoria Vidal, Nicholas Vieux, Rachel Vincent, Jacqueline Vitacco, Nicholas Vitale, Christina Vlamis, Platon Vlamis, Jacob Walsh, Evan Warner, Madison Wirth, Kayla Wong, Alyssa Woodward, Erica Woolen, Daejah Woolery, Henry Young, Summer Zajac, Jenna Zakhour, Lawrence Zhang, Nancie Ziegler.
Grade 12 — Michael Agoglia, Bruno Aguillon, Osama Alarumi, Franchesca Almonte, Wanda Andrejecsk, Ariana Angulo, Alexis Antonio, Kristin Appleby, Daniel Arvai, Alexia Asgari, Julia Aubrey, Jade Bachard, Marala Baijal, Nicole Baker, Amelia Balducci, Olivia Ballaro, Emma Barrese, Eleni Bellios, Jacob Benigno, Michayla Bielicki, Olivia Bonaventura, Joseph Borucki, Hannah Bowman, Sarah Brenha, Kellie Broderick, Callie Capstick, Naomy Carballo, Sara Carlson, Suzana Casasnovas, Srijani Challagundla, Jake Chamberlain, Alyssa Charlton, Ruby Cioppa, Kayla Clancy, Andrew Clark, Randy Coker, Simone Connor, Paul Costa, Victoria Costa, Deborah Couto, Harrison Crosley, Thang Dao, Parker DellAquila, Claire DeLuca, Vincent DeRubeis, Megan Diamond, David DiFabio, Jake Dudal, Shawn Easterbrook, Marwa El-Mouwfi, Megan Eldridge, Ezgi Erken, Kayley Fasoli, Jack Ferreira, Samantha Ferreira, Madison Filep, Christina Finizio, Cole Fischman, Michael Fleischner, Erica Fluskey, Anna Francisco, Alon’Tyia Frye, Jack Gallucci, Stephen Garber, Kei-Lin Gatling, Briana Giacobbe, Conner Gilson, Tyler Gleen, Julia Glicklin, Natalie Gold, Sean Good, Tess Gorton, Tristan Haviland, Jacob Hernandez, Joanne Heyder, Matthew Higgs,
Also, Daniel Hoffmann, Maia Hoffmann, Lily Hopkins, Diana Horan, Alix Hughes, Ryan Iassogna, Brady Jensen, Benjamin Johnson, Christian Jones, Ryan Jones, Melanie Kaplan, Neal Keklik, Ryan Kelly, John Kizildag, Tyler Knight, Emily Koch, Stephanie Kokenos, Jenisse Kovac, Emma Kozinn, Mauricio Labat, Brianna Lackowski, Jason Landino, Colby Laracuente, Connor Lenz, Jacob Liebowitz, Andrew Lojko, Zachary Lombardi, John Lynch, Rachel Madwed, Emily Mahoney, Michael Maresca, Alissa Marino, Bogdan Martynenko, Dylan McCaffery, John McElroy, Colin McLevy, Kayley McPartland, Jillian Medina, Logan Meyer, Alexander Miller, Jacob Miller, Michael Mirmina, Samuel Montalvo, Rachel Nagy, Lauren Napolitano, Carly Netting, Kevin Nguyen, Maria Nguyen, Tiffany Nixon, Carissa O’Meara, Olivia Okoroafor, Jayna Pacelli, Mickayla Perez, Kyle Peterson, John Pfohl, Leah Phillips, Liam Pierce, Sasha Pierne, Jakub Pirog, Noah Pittman, Jared Platt, Emma Potvin, Jillian Presser, Christian Rakoczy, Victoria Ray, Annika Redgate, Ericsson Rendon, Elise Rimkunas, Ariana Rojas, Katelynn Romanchick, Jared Rosen, Louisa Rossel, Madeline SanAngelo, Nadia Santone, Amber Santorelli, Synthia Saulnier, Gesica Scaccia, Alyson Schneider, Scott Schneider, Lucas Schulz, Mikayla Sebourne, Michael Sendra, Brook Shafer, Dustin Siqueira, Anthony Socci, John Sokol, Andrew Sollenberger, Bennett Sollitto, Clay Stevens, Dylan Stolba, Melissa Tartaglio, Charles Taubl, Jennifer Teixeira, Jessica Teixeira, Jillian Thaler, Nicole Thompson, Tyler Trabka, Max Vaughn, Erin Vawter, Rachel Wade, Delaney Walsh, Erin Walsh, Rebecca Weimann, Owen Werner, Daniel Wilson, Sophia Wong, Vanessa Woods, Christina Yacoub, Helena Yance, Teresa Zepeda, Tyler Zikias.