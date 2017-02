Wrestling: Trumbull knocks off Warde in battle of ranked teams

The No. 6 ranked Trumbull High wrestling team defeated No. 9 Fairfield Warde, 40-35, in Fairfield on Friday.

Coach Charlie Anderson’s Eagles also topped Fitch High of Groton, Stamford High and Norwalk High to improve its record to 19-1 on the season.

Jared Platt at heavyweight and Jack Ryan in the 106-pound match each won by pinfall, as Trumbull rallied from a 35-28 deficit in the final two bouts.

Jack Ryan, Tristan Haviland, Mike Mirmina, Mike Greco, Brett Nutter and Platt all won four matches.

Trumbull 40 vs. Warde 35

113-Matt Ryan (T) maj dec. Cole Shaughnessy 12-2

120-Noah Zuckerman (W) pin Garrett Sollenberger 3:07

126- Tristan Haviland (T) pin Luke Bender 1:14

132- Alex Steele (W) maj dec. Alex Greco 21-8

138- Tim Kane (W) pin Adam Giammattei 3:12

145- Mike Mirmina (T) pin Teddy Coppola 2:39

152- Isaake Zuckerman (W) dec. Brian Wallace 6-1

160- Mike Greco (T) pin Noah Kane 3:22

170- Matheus Ribeiro (W) pin Eric Bellofiore :59

182- Brett Nutter (T) pin Jackson Twining 1:45

195- Joseph Gjinaj (W) maj dec. Joe Palmeri 10-2

220- Matt Cuoco (W) pin Mike Maresca 1:58

285- Jared Platt (T) pin Reyanlso Idieu 4:28

106- Jack Ryan (T) pin Omar Khatib 2:43

Trumbull 69 vs. Fitch 8

106- Jack Ryan (T) pin Finn Cohler :35

113-Jared Cosman (F) dec. Matt Ryan 9-2

120-Garrett Sollenberger (T) pin Anthony Moore 1:14

126-Tristan Haviland (T) dec. Austin Robinson 4-1

132-Alex Greco (T) pin Sam Lambert 1:21

138-Adam Giammattei (T) pin Cameron Aldinger 1:17

145-Mike Mirmina (T) pin Keith McDonald 1:17

152-Brian Wallace (T) pin Vincent Trento 1:39

160-Michael Greco (T) pin Zach Letellier 1:13

170-Eric Bellofiore (T) FFT

182-Brett Nutter (T) pin Ryan Koehler 3:23

195-Grover Dakota (F) pin Joe Palmeri :44

220-Mike Maresca (T) pin Muhamad Faray 1:35

285-Jared Platt (T) pin Kevin Berardi 3:39

Trumbull 69 vs. Stamford 6

126-Tristan Haviland (T) pin Jose Najarro 3:02

132-Garry Mendez (S) dec. Alex Greco 7-6

138-Adam Giammattei (T) pin Delvin Gustamer :47

145-Mike Mirmina (T) pin Julius Page 1:41

152-Brian Wallace (T) dec. Nick Lucente 5-0

160-Michael Greco (T) FFT

170-Kevin Thomas (S) dec. Eric Bellofiore 5-0

182-Brett Nutter (T) FFT

195-Joe Palmeri (T) pin Axel Aguilar 1:20

220-Mike Maresca (T) FFT

285-Jared Platt (T) FFT (S)

106-Jack Ryan (T) FFT (S)

113-Matt Ryan (T) pin Billy Griffin 1:40

120-Garrett Sollenberger (T) FFT

Trumbull 76 vs. Norwalk 0

132-Alex Greco (T) pin Raekwon Fulton 1:21

138-Adam Giammattei (T) pin David Tilton :33

145-Mike Mirmina (T) pin Wensky Payant :20

152-Brian Wallace (T) pin Max Shwartz 3:24

160-Mike Greco (T) pin Christopher Muraues :50

170- Eric Bellofiore (T) dec. Chris Platt 11-5

182- Brett Nutter (T) pin Axel Nicanor 3:08

195-Joe Palmeri (T) FFT

220-Mike Maresca (T) pin Brendan Farell 1:01

285-Jared Platt (T) pin Eric Palacacio 1:37

106-Jack Ryan (T) pin Michael Boylon :45

113-Matt Ryan (T) maj dec. Sam White 11-2

120-Garrett Sollenberger (T) dec. Jonathan Albrecht 11-10

126-Tristan Haviland (T) pin Connor Gilchrest 1:47

Other Trumbull Varsity Matches against a 1 man team – Stonington (Sam Light)

126 – Jonathan Kosak (T) def. Sam Light 9-2

132 – David Costaldo (T) def. Sam Light 4-0