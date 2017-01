Wrestling: Trumbull’s Mike Mirmina records 100th victory

Trumbull High’s Michael Mirmina posted the 100th win of his career and coach Charlie Anderson’s sixth-ranked Eagles (15-0) swept the Guilford Wrestling Duals with five wins on Saturday.

Mirmina won twice by pinfall (24 and 38 seconds) by technical fall (16-1) and by forfeit.

Jack Ryan (106 pounds), Matt Ryan (113 pounds), Tristan Haviland (126 pounds), Adam Giammattei, (138 pounds), Brett Nutter (182 pounds) and Jared Platt (heavyweight) each went 5-0 on the day.

Trumbull – 78 vs Darien 6

145- Mike Mirmina (T) FFT

152- Brian Wallace (T) pin Ben Pucci 1:32

160- Mike Greco (T) FFT

170- Eric Bellofiore (T) FFT

182- Brett Nutter (T) FFT

195- Joe Palmieri (T) FFT

220- Granit Hoti (D) pin Mike Maresca 1:20

285- Jared Platt (T) FFT

106 – Jack Ryan (T) FFT

113- Matt Ryan (T) FFT

120 – Garrett Sollenberger (T) pin Edmund Steeves :29

126 – Tristan Haviland (T) pin John Harron :18

132 – Alex Greco (T) pin Ricci :20

138 – Adam Giammattei (T) FFT

Trumbull – 53 vs Haddam-Killingworth – 15

152- Brian Wallace (T) dec Justin Popp 10-2

160- Grayson Adler (HK) pin Mike Greco 1:30

170- James Carson (HK) pin Eric Bellofiore 4:29

182- Brett Nutter (T) dec David Wyzykowski 4-2 SV1

195- Joe Palmieri (T) dec Trevor Hines 7-2

220- Mike Maresca (T) dec Aiden Maher 6-4

285- Jared Platt (T) FFT

106 – Jack Ryan (T) pin Wyatt Wright 3:11

113- Matt Ryan (T) tech fall Malakai Maher 15-0

120 – Garrett Sollenberger (T) pin Harrison Johnson 3:15

126 – Tristan Haviland (T) pin Dalton Modehn :50

132 – Matt Jenkins (HK) dec Alex Greco 5-0

138 – Adam Giammattei (T) pin Jake Frith 5:44

145- Mike Mirmina (T) tech fall Aiden Korper 16-1

Trumbull – 72 vs New Fairfield – 6

160- Mike Greco (T) pin Brian Sacco 2:46

170- Eric Bellofiore (T) FFT

182- Brett Nutter (T) dec Billy Magrino 5-0

195- Joe Palmieri (T) FFT

220- Mike Maresca (T) pin Shane Mallory 5:37

285- Jared Platt (T) pin Brennn Hart 1:34

106 – Jack Ryan (T) FFT

113- Matt Ryan (T) tech fall Hunter Chin 15-0

120 – Garrett Sollenberger (T) pin Zach Kaimanson 5:45

126 – Tristan Haviland (T) pin Liam Goubie 3:22

132 – Alex Greco (T) maj dec Braden Reilly 11-2

138 – Adam Giammattei (T) pin Jake Costanzo 1:06

145- Avery Shay (NF) pin Mike Mirmina 3:42

152- Brian Wallace (T) pin Marc Jonas 3:06

Trumbull-72 vs Bunnell-6

170-Eric Bellfiore (T) pin Sean Romero 4:41

182- Brett Nutter (T) pin Anthony Martire 1:13

195- Jason Milfort (B) pin Joe Palmieri :55

220- Mike Maresca (T) pin Erick Cruz 2:26

285- Jared Platt (T) pin Charles Newton 4:56

106- Jack Ryan (T) FFT

113- Matt Ryan (T) FFT

120- Garrett Sollenberger (T) FFT

126- Tristan Haviland (T) pin Francis Mahar :59

132- Alex Greco (T) pin Julian DeMatteo 5:15

138- Adam Giammattei (T) pin Sean Abner 1:28

145- Mike Mirmina (T) pin Michael Pastor :24

152- Brian Wallace (T) pin Matthew Soares 2:45

160- Jack Barnhart Sullivan (B) regular decision Mike Greco 10-6

Trumbull 54 vs Guilford 24

182- Brett Nutter (T) regular decision Charlie Andres 7-3

195- Joe Palmieri (T) FFT

220- Jack Six (G) pin Mike Maresca 1:00

285- Jared Platt (T) pin Jeffrey Falcone :24

106- Jack Ryan (T) pin Stephen Napoli 1:17

113- Matt Ryan (T) pin Mark Salib :49

120- Kelvin Larose (G) pin Garrett Sollenberger 1:54

126- Tristan Haviland (T) pin Anthony Bombgardner :20

132- Vinny Mascola (G) pin Alex Greco 3:01

138- Adam Giammattei (T) regular decision Joey Santino 12-5

145- Mike Mirmina (T) pin Christian Swan :38

152- McCabe Larose (G) pin Brian Wallace :30

160-Mike Greco (T) pin Jonathon Bartlett 3:08

170- Eric Bellofiore (T) FFT

Trumbull won the Guilford Duals @ Guilford High School