Wrestling: Trumbull Eagles sweep way to title

The Trumbull High wrestling team took home the Trumbull Duals title on Saturday.

Coach Charlie Anderson’s Eagles had seven wrestlers post 5-0 records on the day — Jack Ryan (106 pounds), Matt Ryan (113), Tristan Haviland (126), Alex Greco (132), Adam Giammattei (138), Michael Mirmina (152) and Brett Nutter (182).

Trumbull won 10-of-14 bouts in its 47-20 victory over Ledyard in the final.

Pool A

Trumbull 64 Notre Dame-Fairfield 16

Trumbull 60 Simsbury 12

Trumbull 69 Nonnewaug 12

Trumbull 66 Masuk 18

Masuk 42 Simsbury 30

Masuk 66 Nonnewaug 15

Masuk 42 Notre Dame-Fairfield 28

Simsbury 52 Notre Dame-Fairfield 22

Simsbury 57 Nonnewaug 18

Nonnewaug 45 Notre Dame-Fairfield 24

Pool B

Ledyard 47 New Fairfield 27

Ledyard 72 JV All-Stars 6

Ledyard 66 Pomperaug 10

Ledyard 36 Westhill 33

Westhill 48 New Fairfield 30

Westhill 45 Pomperaug 35

Westhill 57 JV All-Stars 9

New Fairfield 52 JV All-Stars 21

New Fairfield 57 Pomperaug 23

Pomperaug 51 JV All-Stars 39

Championship Round

1st – Trumbull 47 Ledyard 20

3rd – Westhill 36 Masuk 30

5th – New Fairfield 54 Simsbury 19

7th – Pomperaug 42 Nonnewaug 24

Trumbull 64 vs. Notre Dame 16

106- Jack Ryan (T) FFT

113-Matt Ryan (T) FFT

120-Garrett Sollenberger (T) pin Jacob Castillo 3:09

126-Tristan Haviland (T) FFT

132-Alex Greco (T) pin Anthony Gomez 1:46

138-Adam Giammattei (T) maj dec. Tavon Simpson 13-3

145-Michael Mirmina (T) FFT

152-Anthony Emanuel (ND) maj. dec. Webster Williams 13-3

160-Michael Greco (T) pin: 4:54 Jakari

170-Eric Bellfiore (T) FFT

182-Brett Nutter (T) FFT

195-Clyde Auba (ND) pin Mike Maresca 3:36

220-Joe Palmeri (T) FFT

285-Dan Geriak (ND) pin Jared Platt 5:29

Trumbull 60 vs. Simsbury 12

106- Jack Ryan (T) pin Matt Putno :54

113- Matt Ryan (T) pin Aiden Brown 1:54

120-Garrett Sollenberger (T) pin Spencer Clark :41

126-Tristan Haviland (T) pin Andrew Oken

132-Alex Greco (T) pin Elijah Eckert :41

138-Adam Giammattei (T) pin Jack Montgomery 3:41

145-Michael Mirmina (T) dec. Josh Kowalski 6-3

152- Mark Bedson (S) dec. Webster Williams 10-3

160-Michael Greco (T) pin Colin Vincent 1:27

170-Will Henry (S) dec. Eric Bellofiore 4-3

182-Brett Nutter (T) dec. Nick Gugliotti 1-0

195-Jackson King (S) pin Mike Maresca 1:52

220- Joe Palmeri (T) pin Jack Cunningham 1:24

285-Jared Platt (T) FFT

Trumbull -69 vs. Nonnewaug- 12

126- Tristan Haviland (T) TF David Dabowski 16-1

132-Alex Greco (T) pin Karisa Shorkatis 1:40

138-Adam Giammattei (T) pin Masen Williamson 1:23

145-Michael Mirmina (T) pin Jack Cronin :27

152- Nickolas Sordi (N) pin Webster Williams 3:00

160- Michael Greco (T) pin Connor Vincent :46

170- Flori Cencolli (N) pin Eric Bellofiore 2:40

182- Brett Nutter (T) FFT

195-Michael Maresca (T) maj dec. Steven Grudzlen

220-Joe Palmeri (T) pin Mike Keenan :56

285-Jared Platt (T) FFT

106-Jack Ryan (T) pin Kelvin Cencolli :27

113-Matt Ryan (T) pin Ben Niez Charest :53

120-Garrett Sollenberger (T) FFT

Trumbull-66 vs. Masuk -18

132- Alex Greco (T) pin Antonio Daeria :47

138- Adam Giammattei (T) pin Curtis Fedorko 2:09

145-Michael Mirmina (T) pin Jason Lobdell :30

152- Webster Williams (T) FFT

160- Michael Greco (T) pin Kyle Weiss 5:18

170-Eric Bellofiore (T) pin Rudolpho Matthews 3:19

182-Brett Nutter (T) pin Gj Zaccagni 4:27

195-Justin Scianna (M) pin Michael Maresca 3:55

220-Rob Krawjeski (M) pin Joe Palmieri 4:11

285- Jared Platt (T) pin Tim Kwotchka :53

106-Jack Ryan (T) FFT

113- Matt Ryan (T) pin Zach Minch 3:17

120-Mike Fedorko (M) pin Garrett Sollenberger 2:38

126-Tristan Haviland (T) pin Tore Gambino :45

Trumbull- 47 vs. Ledyard – 20

138-Alex Greco (T) dec. Theran Vanase 12- 10

145-Adam Giammattei (T) dec. Adam Crawford 7- 2

152-Michael Mirmina (T) pin Ricky Adams :24

160-Jake Millbach (L) dec. Michael Greco 6-4

170-Colin Crater (L) TF Eric Bellofiore 24-8

182-Brett Nutter (T) dec. Mike Sullivan 7-3

195-Joe Palmieri maj dec. JoTony Christians 8-0

220-Michael Maresca (T) pin Thomas Teague : 40

285-Danny Cantino (L) pin Jared Platt 5:08

106-Jack Ryan (T) pin Joey Millbach 3:02

113-Matt Ryan (T) Tech Fall Tyler Miller 16-1

120- Bo Nguyen (L) pin Garrett Sollenberger 4:27

126- Jonathan Kosak (T) pin Cole Dirico :53

132- Tristan Haviland (T) Tech Fall Gavin Williamson 15-0