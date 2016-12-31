Trumbull Times

Wrestling: Trumbull Eagles sweep way to title

By Trumbull Times on December 31, 2016 in FCIAC, High School Sports, Sports Features · 0 Comments

Alex Greco was one of seven Trumbull wrestlers to win all six matches at the Trumbull Duals. — Dee Sollenberger photo

Alex Greco was one of seven Trumbull wrestlers to win all six matches at the Trumbull Duals. — Dee Sollenberger photo

The Trumbull High wrestling team took home the Trumbull Duals title on Saturday.

Coach Charlie Anderson’s Eagles had seven wrestlers post 5-0 records on the day — Jack Ryan (106 pounds), Matt Ryan (113), Tristan Haviland (126), Alex Greco (132), Adam Giammattei (138), Michael Mirmina (152) and Brett Nutter (182).

Trumbull won 10-of-14 bouts in its 47-20 victory over Ledyard in the final.

Pool A

Trumbull 64        Notre Dame-Fairfield 16

Trumbull 60        Simsbury 12

Trumbull 69        Nonnewaug 12

Trumbull 66        Masuk 18

Masuk 42            Simsbury 30

Masuk 66            Nonnewaug 15

Masuk 42            Notre Dame-Fairfield 28

Simsbury 52        Notre Dame-Fairfield 22

Simsbury 57        Nonnewaug 18

Nonnewaug 45   Notre Dame-Fairfield 24

Pool B

Ledyard 47           New Fairfield 27

Ledyard 72           JV All-Stars 6

Ledyard 66           Pomperaug 10

Ledyard 36           Westhill 33

Westhill 48           New Fairfield 30

Westhill 45           Pomperaug 35

Westhill 57           JV All-Stars 9

New Fairfield 52  JV All-Stars 21

New Fairfield 57  Pomperaug 23

Pomperaug 51     JV All-Stars 39

Championship Round

1st – Trumbull 47          Ledyard 20

3rd – Westhill 36           Masuk 30

5th – New Fairfield 54   Simsbury 19

7th – Pomperaug 42      Nonnewaug 24

Trumbull 64 vs. Notre Dame 16

106- Jack Ryan  (T) FFT                                                               

113-Matt Ryan  (T) FFT                                                               

120-Garrett Sollenberger (T) pin Jacob Castillo 3:09              

126-Tristan Haviland (T) FFT                                        

132-Alex Greco (T) pin Anthony Gomez      1:46      

138-Adam Giammattei (T) maj dec. Tavon Simpson 13-3

145-Michael Mirmina (T) FFT                     

152-Anthony Emanuel (ND)  maj. dec. Webster Williams   13-3

160-Michael Greco (T) pin: 4:54 Jakari     

170-Eric Bellfiore (T) FFT               

182-Brett Nutter (T) FFT                

195-Clyde Auba (ND) pin Mike Maresca    3:36      

220-Joe Palmeri (T) FFT                 

285-Dan Geriak (ND) pin Jared Platt 5:29

Trumbull 60  vs. Simsbury 12

106- Jack Ryan (T) pin Matt Putno :54

113- Matt Ryan (T) pin Aiden Brown  1:54

120-Garrett Sollenberger (T) pin Spencer Clark   :41

126-Tristan Haviland (T) pin  Andrew Oken

132-Alex Greco (T) pin Elijah Eckert   :41     

138-Adam Giammattei (T) pin Jack Montgomery  3:41

145-Michael Mirmina (T) dec. Josh Kowalski 6-3                                  

152- Mark Bedson (S) dec. Webster Williams 10-3

160-Michael Greco (T) pin Colin Vincent   1:27                     

170-Will Henry (S) dec. Eric Bellofiore  4-3              

182-Brett Nutter (T) dec. Nick Gugliotti      1-0         

195-Jackson King (S) pin Mike Maresca      1:52                     

220- Joe Palmeri (T) pin Jack Cunningham  1:24                  

285-Jared Platt (T) FFT        

Trumbull -69 vs. Nonnewaug- 12

126- Tristan Haviland (T) TF David Dabowski 16-1

132-Alex Greco (T) pin Karisa Shorkatis     1:40      

138-Adam Giammattei (T) pin Masen Williamson 1:23

145-Michael Mirmina (T) pin Jack Cronin  :27        

152- Nickolas Sordi (N) pin Webster Williams 3:00

160- Michael Greco  (T) pin Connor Vincent            :46

170- Flori Cencolli (N) pin Eric Bellofiore   2:40      

182- Brett Nutter (T) FFT                                                            

195-Michael Maresca (T)  maj dec. Steven Grudzlen                          

220-Joe Palmeri (T) pin Mike Keenan :56                 

285-Jared Platt (T) FFT                                   

106-Jack Ryan (T) pin Kelvin Cencolli  :27                 

113-Matt Ryan (T) pin Ben Niez Charest    :53        

120-Garrett Sollenberger  (T) FFT

Trumbull-66 vs. Masuk -18

132- Alex Greco (T) pin Antonio Daeria     :47

138- Adam Giammattei (T) pin Curtis Fedorko 2:09             

145-Michael Mirmina (T) pin Jason Lobdell  :30    

152- Webster Williams (T) FFT                    

160- Michael Greco (T) pin Kyle Weiss       5:18      

170-Eric Bellofiore (T) pin Rudolpho Matthews 3:19

182-Brett Nutter (T) pin Gj Zaccagni  4:27

195-Justin Scianna (M) pin Michael Maresca  3:55

220-Rob Krawjeski (M) pin Joe Palmieri     4:11      

285- Jared Platt (T) pin Tim Kwotchka    :53            

106-Jack Ryan (T) FFT                    

113- Matt Ryan (T)  pin  Zach Minch  3:17

120-Mike Fedorko (M) pin Garrett Sollenberger  2:38      

126-Tristan Haviland (T)  pin Tore Gambino  :45    

Trumbull- 47  vs. Ledyard – 20

138-Alex Greco (T) dec. Theran Vanase  12- 10

145-Adam Giammattei (T) dec.  Adam Crawford    7- 2

152-Michael Mirmina (T) pin Ricky Adams  :24                                                                                

160-Jake Millbach (L) dec. Michael Greco  6-4

170-Colin Crater (L) TF Eric Bellofiore  24-8

182-Brett Nutter (T) dec. Mike Sullivan 7-3

195-Joe Palmieri  maj dec. JoTony Christians  8-0

220-Michael Maresca (T) pin Thomas Teague : 40

285-Danny Cantino (L) pin Jared Platt 5:08

106-Jack Ryan (T) pin Joey Millbach 3:02

113-Matt Ryan (T) Tech Fall Tyler Miller 16-1   

120- Bo Nguyen (L) pin Garrett Sollenberger 4:27

126- Jonathan Kosak (T) pin Cole Dirico :53

132- Tristan Haviland (T) Tech Fall Gavin Williamson 15-0

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