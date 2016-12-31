Wrestling: Trumbull Eagles sweep way to title

The Trumbull High wrestling team took home the Trumbull Duals title on Saturday.
Coach Charlie Anderson’s Eagles had seven wrestlers post 5-0 records on the day — Jack Ryan (106 pounds), Matt Ryan (113), Tristan Haviland (126), Alex Greco (132), Adam Giammattei (138), Michael Mirmina (152) and Brett Nutter (182).
Trumbull won 10-of-14 bouts in its 47-20 victory over Ledyard in the final.
Pool A
Trumbull 64 Notre Dame-Fairfield 16
Trumbull 60 Simsbury 12
Trumbull 69 Nonnewaug 12
Trumbull 66 Masuk 18
Masuk 42 Simsbury 30
Masuk 66 Nonnewaug 15
Masuk 42 Notre Dame-Fairfield 28
Simsbury 52 Notre Dame-Fairfield 22
Simsbury 57 Nonnewaug 18
Nonnewaug 45 Notre Dame-Fairfield 24
Pool B
Ledyard 47 New Fairfield 27
Ledyard 72 JV All-Stars 6
Ledyard 66 Pomperaug 10
Ledyard 36 Westhill 33
Westhill 48 New Fairfield 30
Westhill 45 Pomperaug 35
Westhill 57 JV All-Stars 9
New Fairfield 52 JV All-Stars 21
New Fairfield 57 Pomperaug 23
Pomperaug 51 JV All-Stars 39
Championship Round
1st – Trumbull 47 Ledyard 20
3rd – Westhill 36 Masuk 30
5th – New Fairfield 54 Simsbury 19
7th – Pomperaug 42 Nonnewaug 24
Trumbull 64 vs. Notre Dame 16
106- Jack Ryan (T) FFT
113-Matt Ryan (T) FFT
120-Garrett Sollenberger (T) pin Jacob Castillo 3:09
126-Tristan Haviland (T) FFT
132-Alex Greco (T) pin Anthony Gomez 1:46
138-Adam Giammattei (T) maj dec. Tavon Simpson 13-3
145-Michael Mirmina (T) FFT
152-Anthony Emanuel (ND) maj. dec. Webster Williams 13-3
160-Michael Greco (T) pin: 4:54 Jakari
170-Eric Bellfiore (T) FFT
182-Brett Nutter (T) FFT
195-Clyde Auba (ND) pin Mike Maresca 3:36
220-Joe Palmeri (T) FFT
285-Dan Geriak (ND) pin Jared Platt 5:29
Trumbull 60 vs. Simsbury 12
106- Jack Ryan (T) pin Matt Putno :54
113- Matt Ryan (T) pin Aiden Brown 1:54
120-Garrett Sollenberger (T) pin Spencer Clark :41
126-Tristan Haviland (T) pin Andrew Oken
132-Alex Greco (T) pin Elijah Eckert :41
138-Adam Giammattei (T) pin Jack Montgomery 3:41
145-Michael Mirmina (T) dec. Josh Kowalski 6-3
152- Mark Bedson (S) dec. Webster Williams 10-3
160-Michael Greco (T) pin Colin Vincent 1:27
170-Will Henry (S) dec. Eric Bellofiore 4-3
182-Brett Nutter (T) dec. Nick Gugliotti 1-0
195-Jackson King (S) pin Mike Maresca 1:52
220- Joe Palmeri (T) pin Jack Cunningham 1:24
285-Jared Platt (T) FFT
Trumbull -69 vs. Nonnewaug- 12
126- Tristan Haviland (T) TF David Dabowski 16-1
132-Alex Greco (T) pin Karisa Shorkatis 1:40
138-Adam Giammattei (T) pin Masen Williamson 1:23
145-Michael Mirmina (T) pin Jack Cronin :27
152- Nickolas Sordi (N) pin Webster Williams 3:00
160- Michael Greco (T) pin Connor Vincent :46
170- Flori Cencolli (N) pin Eric Bellofiore 2:40
182- Brett Nutter (T) FFT
195-Michael Maresca (T) maj dec. Steven Grudzlen
220-Joe Palmeri (T) pin Mike Keenan :56
285-Jared Platt (T) FFT
106-Jack Ryan (T) pin Kelvin Cencolli :27
113-Matt Ryan (T) pin Ben Niez Charest :53
120-Garrett Sollenberger (T) FFT
Trumbull-66 vs. Masuk -18
132- Alex Greco (T) pin Antonio Daeria :47
138- Adam Giammattei (T) pin Curtis Fedorko 2:09
145-Michael Mirmina (T) pin Jason Lobdell :30
152- Webster Williams (T) FFT
160- Michael Greco (T) pin Kyle Weiss 5:18
170-Eric Bellofiore (T) pin Rudolpho Matthews 3:19
182-Brett Nutter (T) pin Gj Zaccagni 4:27
195-Justin Scianna (M) pin Michael Maresca 3:55
220-Rob Krawjeski (M) pin Joe Palmieri 4:11
285- Jared Platt (T) pin Tim Kwotchka :53
106-Jack Ryan (T) FFT
113- Matt Ryan (T) pin Zach Minch 3:17
120-Mike Fedorko (M) pin Garrett Sollenberger 2:38
126-Tristan Haviland (T) pin Tore Gambino :45
Trumbull- 47 vs. Ledyard – 20
138-Alex Greco (T) dec. Theran Vanase 12- 10
145-Adam Giammattei (T) dec. Adam Crawford 7- 2
152-Michael Mirmina (T) pin Ricky Adams :24
160-Jake Millbach (L) dec. Michael Greco 6-4
170-Colin Crater (L) TF Eric Bellofiore 24-8
182-Brett Nutter (T) dec. Mike Sullivan 7-3
195-Joe Palmieri maj dec. JoTony Christians 8-0
220-Michael Maresca (T) pin Thomas Teague : 40
285-Danny Cantino (L) pin Jared Platt 5:08
106-Jack Ryan (T) pin Joey Millbach 3:02
113-Matt Ryan (T) Tech Fall Tyler Miller 16-1
120- Bo Nguyen (L) pin Garrett Sollenberger 4:27
126- Jonathan Kosak (T) pin Cole Dirico :53
132- Tristan Haviland (T) Tech Fall Gavin Williamson 15-0