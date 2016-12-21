Madison Middle School students who have achieved honors for the first marking period

Principal Peter Sullivan announces the first marking period honors list at Madison Middle School:
HONORS WITH DISTINCTION
GRADE 6 — Kaitlyn Allen, Nandhan Aditya Anandha Kumar, Lily Ayres, Pradnya Balamurugan, Kayla Barbagallo, John Bhagirathy, Chase Carkner, Maggie Carley, Matthew Cherfane, Abigail Chiodo, Michael Citarella, Sofia Claypoole, Colin Csizmadia, Caroline Cummings, Megan Garrity, Scott Gell, Maxwell Gombos, Sophia Hatzis, Ashley Ho, Abigail Ho, Sienna Hoefer, Matthew Inzitari, Ryan Klaiber, Reshma Kode, Alyssa Lalli, Matthew LaSala, Freud-Williams Maignan, Jackson Marsh, Christopher McGoldrick, Sriya Mukund, Lakshmi Nair, Izabella Neiger, Connor Nevins, Katerina Nguyen, Gabriella Pavlov, Olivia Ray, Matthew Rosa, Ashley Russell, Johannes Rysse, Nicole Sanfilippo, Thalia Savvaides, Robert Selinger, Arda Sencicek, Magdalena Seres, Christina Tamorria, Madeline Tencza, Matthew Wich.
GRADE 7 — Alyssa Andrews, Satvik Bagawadi-Ellur, Kiley Barbagallo, Madelyn Barrett, Kurtis Bleakley, Lindsay Bull, Jayson Caballero, Kailey Caballero, Olivia Centopani, Dominick Chuka, Abigail Clark, Allison Clausi, Matthew Cummings, Tiernan Curley, Brian DelaRosa, Olivia DiCocco, Audrey Downs, Khushi Dubey, Emma Dubreuil, Omar Ennis, Magnolia Hammel, Farrah Hass, Elise Heyman, Michael Hyland, Teresa Joseph, Nektaria Karagiannis, Emily Kegan, Sanjana Khatri, Saihari Kota, Edrina Laude, Jessica Li, Ainsley Lilly, Evelyn Marchand, Aaron Mathew, Luca Minopoli, Jake Moffat, Phillip Okoroafor, Steven Pelle, Yash Permalla, Jakub Poznanski, Erin Racicot, Rislyn Ferona Raja, Alexandros Raptopoulos, Megan Rondano, Juliana Sassano, Eman Seyal, Shreya Shiju, Julietta Siciak, Carlie Siwanowicz, Owen Solano, Sarah Stolze, Tiffany Suporn, Katherine Vasquez, Alekhya Vykunta, Eleanor Wu, Catherine Xie.
GRADE 8 — Hannah An, Alexandra Baratta, Cassi Barbato, Gabriella Biondi, Ella Consla, Anthony D’Agosto, Arianna Diamond, Alexandria Fabrizi, Gianna Fabrizi, Alexandra Feretti, Ella Fujimori, Supriya Ganti, Caitlin Ghent, Shea Grant, Rohit Gunda, Vanshika Gupta, Julia Hull, Mansi Kabre, Mishka Kapoor, Sona Kocinsky, Julia Larkin, Raymond Leonzi, Ava Mancini, Riley Marko, Madeline Marsh, Emma Marsh, Catherine McLaughlin, Erin Melia, Amaya Mikolic-Berrios, Georgia Millman-Perlah, Jensie-Rose Nicholas, Sofia Paolella, Nicholas Paolella, Param Pithadia, Nina Pizzicarola, Carly Russell, Caroline Ryan, Hannah Seymour, Allyson Szabo, Lauren Vitola.
HIGH HONORS
GRADE 6 — Justin Adorante, Samantha Agostin, Gracie Angon, Austin Ashby, Colleen Baker, Ryan Berkowitz, Julia Bike, Matthew Bronstein, Carson Brunone, William Chappa, Dylan Chirgwin, Molly Cousins, Olivia Cunha, Sean Curley, Christina DeAlmeida, Gabriel Deist, Aidan Demshak, Nithin Devanaboyina, Jack Dial, Katie Duenges, Lucas Fernandes, Steven Ghent, Riley Girard, Lia Goldstein, Madison Goncalves, Jenna Goncalves, Finley Gray, Andrew Iannucci, Nicolle Jankowski, Janet Jimenez, Emma Jonas, Conor Kane, Jack Kivits, Sara Kocinsky, Kristine Kramer, Natalie Leary, Abigail Leonzi, Amanda Lepore, Katherine Levine, Julia Lima, Jessica Link, Jack Lumpinski, Martyna Markowski, Anthony Martini, Isabella Mercado, Katlyn Nielsen, Sheridan Oberhand, Kieran O’Sullivan, Madelyn Peddle, Derek Ploski, Jesse Pranger, Dena Racioppo, Kendall Reilly, Carly Rhodes, Ryan Riccio, Sachitha Rupasinghe, Kaitlyn Russell, Ryan Rydecki, Christopher Sarlo, Connor Stamos, Joseph Tamorria, Lynn To, Grace Trotta, Matthew Trotta, Ryan Warner, Julia Wendt, Luke Wismar, William Zaslow.
GRADE 7 — Jack Arcamone, Brandon Aulac, Gustavo Ayala, Nathan Ayotte, Tyler Bashar, Alwin Biju, Kyle Bleakley, Samantha Branning, David Buckley, Brooke Buzzeo, Leah Cody, Nicoletta Colucci, Brayden Crumb, Tanner Daly, Grace Dias, Amelia Diaz, Amanda DiPinto, LillyBelle Doyle, Ryen Duffy, Jenna Duffy, Mia Egmont, Emma Ekstrom, Lucia Ferreira, Sydney Fox, Ryan Frate, Max Fujimori, Emma Gentry, Mia Ghitsa, Norah Hampford, Tyler Hobbs, Logan Huzi, Sophia Inzitari, George Kane, Kevin Katragadda, Jillian Kelly, Spencer Kennedy, Olivia Lagano, Talia Lalli, Cassie Lathrope, Sophia Lowenberg, Mary Lynch, Alexandra Magi, Madison Mascola, Olivia McCrae, Martin McGrath, Benjamin McKeon, Brett McLean, Jamie McPartland, Elliot Miller, Chloe Nestro, Ava Neville, Caroline Pagliaro, Courtney Parenzan, Cayden Paymer, Lorin Pellegrino, Jake Peterson, Olivia Phelan, Morgan Plitnick, Gia Powar-Barhpaga, Juliana Pucciarelli, Anjana Rajah, Rima Reddy, Daniella Rivera, Iliana Rodriguez, Emily Sabad, Jake Sanderson, Isabelle Sinise, Connor Smith, Chase Soucy, Clinton Springer, Olivia Szabo, Genevieve Terzi, Anushree Unni, Julia Vieux, Brayden Ward, Alexander Weisensee, Danielle Yardis, Aston Yip, Zachary Yorulmaz, Atice Zulfi.
GRADE 8 — Abigail Agostin, Aileen Aizenshtat, Caitlyn Arnone, Brenna Asaro, Rose Baker, Haylee Bango, Elliott Bello, Hannah Bershefsky, Christian Borchetta, Benjamin Bronstein, Matthew Burgos, Jared Cappello, Ana Carlos, Ryan Carroll, Elizabeth Corcoran, William Crecca, Chelsea Cunha, Joseph DiLeo, Alexis Dobson, Connor Downs, Robert Dunkle, Liza Goss, Keira Grant, Andrew Harvey, Grace Hickey, Alexandra Iozzo, Kailyn Jimenez, Morgan Keating, Katarina Kendall, Dale Kivits, Sai Vikram Kolasani, Emily Kong, Luke LaSala, Emalia LeClerc, Allison Lee, Grace Lesko, Molli Lewis, Katharine Lima-Galazka, Colin MacNeill, Alyssa Mancini, Lauren Matthews, Megan McCarthy, Erin McDonald, Kunal Mehta, Andrew Morris, Shannon O’Shea, Anthony O’Sullivan, Hailey Pomianowski, Ina Rahalkar, Matthew Reilly, Amanda Ruchalski, Lyla Thaner, Lara Thaner, Callan Vaughn, Colin Walsh, Catherine White, Tej Yalamanchili, Alexa Yardis, Sean Yu, Derek Zielinski.
HONORS
GRADE 6 — Jordyne Almeida, Daniel Amaral, Pedro Antonio, Brian Babo, Anabelle Baratta, Troy Barrese, Garrison Bennett, Peyton Berntsen, Medha Bhatnagar, Jake Biondi, Jolia Bristhole, Zachary Broder, Maddalena Capone, Robert Capozziello, Andrew Carley, Sean Collins, Max Cousins, Mark Cronin, Brennan Cutter, Julia Dacampo, Evan Dadson, Christian DeJesus, Grady DeNomme, Anthony Desautels, Sai Devanaboyina, Ethan Dunford, Melisa Dural, Jack Durland, Aidan Elliff, Adelaide Fernous, Jennifer Flynn, Jarrett Flynn, William Genuario, Maya Gibson, Julia Grillo, Anthony Guarino, Effie Hasiotis, Ali Hassan, Jayne Hughes, Leo Katz, Benjamin Kellogg, Amina Khan, Timothy Kouble, Ronald Kramer, Dylan Lamy, Samuel Lapham, Colby LaSalle, Sophia LaSpina, Jin-Gyeong Lee, Collin Lepore, Warren Little, Nicholas Lobuono, Erin Lui, Elizabeth Lynch, Michael Mancini, Gabriel Margraff, Gabriella McCrae, Siena Mejia-Collarini, Tyler Miller, Brian Miranda, Leiane Montes, Hallie Montes, Ashley Moran, Valerie Morantus, Divjot Muchhal, Sricharan Nuthalapati, Sricharan Palla, Julian Pastore, Alysa Perry, Talia Pettinella, David Picarelli, Hayley Platt, Gabrielle Presutto, Santino Principi, Rebecca Quintana, Richard Reale, Keira Redgate, Jourdin Rivera, Madeline Rondon, Camdyn Roth, Frank Rotonto, Jacques Roy, Kelsey Ryan, Joseph Sabato, Dana Schafer, Justina Shaw, Grant Smith, Brandon Smith, Alexandra Sullivan, Royce Thaner, Nicholas Ulmer, Jacob Ulmer, Xabier Uriguen, Audrey Vacca, Jada Valentin, Brittani Valentino, John William Verrelli, Sean Zacchia.
GRADE 7 — Mohammed Abunar, Omar Ahmed, Peter Antoniou, Jack Arcamone, Dominic Arvai, Samantha Branning, Kylie Brown, Ava Bucci, Carissa Burns, Brooke Buzzeo, Sean Capalbo, Anna Cardinale, Ellie Carraturo, Lisa Castaldo, Michael Castiello, Marcella Cecere, Matthew Chamberlain, Courtney Coffin, Jadyn Coffin, Samuel Cohen, Lily Cong, Taylor Crecca, Colin Cunningham, Gabriella Delales, Katie DeLucia, Kevin Denicola, Nikolas Dennis, Olivia DiBerardino, Matthew DiJoseph, Charles Duffy, William Eckert, Mia Egmont, Wendell Eiderique, John Eisenman, Emma Ekstrom, Ashley Engen, Carly Epstein, Adam Essaihi, Patrick Farrelly, Zachary Fogelman, Carly Gallace, Justyn Garcia, Olivia Gavlick, Aiden Giammarco, Christian Giammatteo, Juliana Giovannini, Lucas Goncalves, Andrew Grabinski, Angus Grout, Natalie Hall, Derek Healey, Emely Huerta, Halle Hwang, Ava Inesta, Samantha Irizarry, Archit Joshi, Zainab Khan, Kevin Korchinski, Anthony Koutsitzis, John Lalli, Ari Lederfeind, Jack Ligouri, Catherine Liptak, Mary Lynch, Issac Lyne, Maxwell Malin, Riley Maloney, Lily Massimino, John McCain, Mackenzie McDonough, Lorelai Membreno, Avyay Menon, Kiyara Miles, Jack Nemec, Erik Osterberg, Garrett Owen, Kush Patel, Madison Pile, Phillip Pires, Gabriel Pittman, Jacqueline Reda, Emilia Roberto, Jack Rogan, Kendal Rogers, Nicholas Sabato, Abrahim Sakakini, Robert Sanderson, Christopher Scalise, Lucas Scarabosio, Julia Schmitz, Zachary Searles, Armando Sevilla, Andrew Sjoblom, Corbin Smith, Dylan Smith, Nicolly Sousa, John Spielman, Christopher Starr, Claire Strizver, Megan Sullivan, Gino Tarantino, Heer Thakkar, Michael Thanasoulis, Roger Trapasso, Alyssa Valentino, Mason Vaughn, Raymond Vicente, Riley Wade, Samantha Wallak, Katherine Wang, Chase Wirth.
GRADE 8 — Platini Angelucci, Tristan Aubrey, Gabriel Barreto, Samantha Benitez, Ritika Birje, Bailey Bochicchio, Joanne Bogen, Sarah Bolan, Yaniv Bowman, Mackenzie Bruggeman, Julianna Buehler, Matthew Burgos, Thomas Capalbo, Carley Capuano, Henry Carlson, Joseph Charamut, Grayson Chopskie, Charitarth Chugh, Nicholas Coclin, Mateo Cubillos, Erin Davidson, Michael Dedvukaj, Grayson DeFelice, Mikayla DePina, Anthony DeSabella, Stephanie Dezelin, Ayden Dias, Adriana DiGirolamo, Brooke Eckardt, Andrew Eisenman, Alexander Faccio, Brianna Firgeleski, Serena Formoso, Tyler Forstrom, Annabella Genuario, Emily Gossman, Alyssa Gouveia, Olivia Grabinski, Gabrielle Grady, Joseph Granata, Benjamin Grillo, John Guerrera, Ethan Hughes, Alexandra Iozzo, Kevin Jankowski, Jillian Jezior, Kailyn Jimenez, Anna Kacin, Lindsay Krois, Ryan Lamy, Ashley Lello, Kaitlyn Ligouri, Julia Lindwall, Brittany Mairano, Jacqueline Malheiro, Sophie Malin, Elliot Margraff, Daniella Martinez, Joshua Masi, Bailey McGuigan, John McLean, Sarah McStravick, Joseph Megale, Jeremy Merkin, Sebastien Mettellus, Shane Miller, John Mocker, Isabella Moreira, Isabelle Musto, Ganesh Nachiappan, Kenneth Okoroafor, Stephanie Olah, Sean Owen, Hailey Paine, Andrew Palo, Nicholas Paskevicz, Grady Paulson, Anthony Pena, Kelly Phan, Jacob Polatsek, Christopher Powell, Abigail Prizio, Jack Reidy, Kenny Rivera, Yelena Rodriguez, Delaney Roth, Joseph Rutigliano, Matthew Ryan, Collin Rydecki, Jack Silva, Jackson Smith, Eric Suarez-Castro, Lauren Targowski, Madison Taylor, Luke Therriault, Fiona Thompson, Paul Ulmer, Dante Valentino, Zachary Volante, Caitlin Vozzella, Erik Weisensee, Xiao White, Olivia Wilkins, Charlene Wood Dilone, Alexander Wright, Jenna Yaylagul, Samantha Yeung, Cailyn Zanesky, John Zaslow.